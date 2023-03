Cainiao ký biên bản ghi nhớ với SG Sagawa Việt Nam

Cainiao Việt Nam, một công ty con của Cainiao Network, doanh nghiệp logistics trực thuộc Tập đoàn Alibaba, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Sagawa Việt Nam nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam.



Với việc sử dụng cơ sở kho bãi cao cấp tại kho Cainiao P.A.T. Logistics Park và kho Cainiao Dong Nai Smart Logistics Park, các doanh nghiệp thuê kho có được lợi thế địa lý chiến lược thông qua khả năng tiếp cận cao. Cả hai khu vực này đều có nhiều điểm có khả năng kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Quốc tế Long Thành cùng với các cảng biển lớn như Cát Lái và Cái Mép-Thị Vải, từ đó giúp cho cả hai trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phương thức vận chuyển hàng hóa hiệu quả cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh.

Theo đó, các khách hàng sử dụng kho vận có thể hưởng lợi đáng kể từ các vị trí chiến lược cùng với chuyên môn vận hành toàn cầu và mạng lưới địa phương sâu rộng của SG Sagawa Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam kể từ năm 1997, SG Sagawa Việt Nam hiện đang cung cấp các dịch vụ vận tải trọng điểm, bao gồm vận tải hàng không trong nước và quốc tế, vận tải đường biển, vận tải đường bộ và kho bãi.

Ngoài ra, SG Sagawa Việt Nam có thể sử dụng các cơ sở hiện đại trong hai khu vực này cũng như các dịch vụ đi kèm với các công nghệ tiên tiến cho hoạt động kho bãi và quản lý logistics. Bên cạnh cơ sở hạ tầng cao cấp, các dịch vụ đẳng cấp thế giới, như dịch vụ hỗ trợ khách hàng, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cũng là một phần trong các dịch vụ của Cainiao Việt Nam. Các dịch vụ này mang đến cho các công ty lợi thế cạnh tranh trong ngành.

Với kỳ vọng trong tương lai, Cainiao dự đoán nhu cầu vận tải và dịch vụ chuỗi cung ứng tại Việt Nam sẽ tăng mạnh.

Ông Xing Zhang, Tổng Giám đốc Cainiao Việt Nam cho biết: "Nhờ vào chi phí vận hành cạnh tranh, mảng cung ứng tích hợp và việc tham gia vào các thương mại tự do, Việt Nam là một trung tâm sản xuất đang phát triển, chính là chìa khóa để giải quyết nhu cầu về logistics. Theo dự báo, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường logistics kho bãi và phân phối tại ASEAN sẽ tăng hơn 10,5% cho đến năm 2027, còn tỷ lệ ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt mức 11% cho đến năm 2027. Với tiềm năng như vậy, các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh và đổi mới chiến lược chuỗi cung ứng của mình để có thể theo kịp nhu cầu của khách hàng nhằm mang đến những dịch vụ logistics hiệu quả hơn".

Là ngôi nhà của hơn 900.000 doanh nghiệp, trong đó 97% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Việt Nam đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhu cầu trong nước cũng như quốc tế về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam cũng như một thị trường thương mại điện tử phát triển vượt bậc. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước đang trải qua một đợt bùng nổ kinh doanh đầy phấn khởi, nhờ đó nhu cầu về các cơ sở lưu kho cũng gia tăng. Bên cạnh đó, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu này càng tiếp tục được thúc đẩy do logistics và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, không gian vận chuyển container hạn chế và đường bộ tắc nghẽn. Do đó, Cainiao Việt Nam (Công ty TNHH Swan Smart Logistics Long An, Việt Nam) cũng sẽ điều chỉnh các dịch vụ của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao và đa dạng hóa hàng tồn kho và không gian kho hàng của họ.



Giới thiệu về Cainiao Network



Được thành lập vào năm 2013, Cainiao Network ("Cainiao") là một công ty logistics thông minh trực thuộc Tập đoàn Alibaba. Công ty nỗ lực áp dụng cách tiếp cận hợp tác trong lĩnh vực logistics nhằm thực hiện cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng, qua đó cải thiện hiệu quả và trải nghiệm người dùng cho tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng. Tiếp nối sứ mệnh của Tập đoàn Alibaba trong việc tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi ở mọi nơi, công ty đặt mục tiêu giao hàng mọi nơi tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ và trên toàn cầu trong vòng 72 giờ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.cainiao.com/en/index.html.