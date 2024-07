Cake "gặt hái" sớm từ chiến lược NEXT GEN AI BANK

Ngân hàng AI hàng đầu

Gần đây nhất, hôm 18/7, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này

Vượt qua hàng trăm hồ sơ, Cake được The Asian Banker đáng giá cao nhờ vào hiệu suất phát triển vượt bậc trong hơn 3 năm qua, là ngân hàng số tự phát triển và ứng dụng AI rõ nét và hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Thời gian qua, Ngân hàng số Cake được biết đến là đơn vị tiên phong ứng dụng GenAI trong toàn trình hoạt động của ngân hàng, từ khâu thiết kế sản phẩm, marketing, quản trị rủi ro đến vận hành…; nhờ đó 100% giao dịch trên Cake được diễn ra trực tuyến, và mọi hoạt động xét duyệt đều được thực hiện chỉ trong vài phút, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho khách hàng.

Tính đến tháng 7/2024, Cake đã thu hút được 4,4 triệu khách hàng, hơn 7.400 tỷ đồng dư nợ tiền gửi và nhận về số lượng lớn hồ sơ yêu cầu vay/mở thẻ tín dụng mỗi tháng. Cake cũng sở hữu dải sản phẩm toàn diện cho nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân, từ mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau đến đầu tư...

Ông Nguyễn Hữu Quang – CEO Ngân hàng số Cake cho biết: "Tại Cake, AI không phải là khẩu hiệu. Chúng tôi đã và đang áp dụng tất cả những gì liên quan đến AI (AI tạo sinh, công cụ sử dụng AI) ở mọi khía cạnh trong hành trình khách hàng, nhằm mang đến trải nghiệm ngày một tốt hơn, dễ như "CAKE" cho khách hàng của mình."

Chứng chỉ sinh trắc học hàng đầu quốc tế

Cũng trong tháng 7, Ngân hàng số Cake vừa nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt. Đây là ngân hàng số tiên phong và top 5 tổ chức BFSI tại Việt Nam tự chủ về công nghệ sinh trắc học đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế, do tổ chức iBeta công nhận.

Tại Việt Nam hiện nay mới chỉ có vài doanh nghiệp được iBeta cấp chứng nhận ISO 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc học khuôn mặt, hầu hết là các công ty công nghệ. Trong đó có, ngân hàng số Cake by VP Bank, với giải pháp Cake Face Authen.

Theo chia sẻ của đại diện Cake, iBeta yêu cầu công nghệ xác thực gương mặt trải qua bài đánh giá với mô hình tĩnh (Passive liveness detection). Bài kiểm tra yêu cầu công nghệ phải vượt qua hàng trăm nghìn lượt tấn công với nhiều dạng thức: ảnh gương mặt 2D, ảnh gương mặt 3D, ảnh trên điện thoại thông minh, video trên laptop… để so sánh độ tương đồng và tính "sống" của gương mặt mà không cần phải thực hiện các cử chỉ như xoay đầu, chớp mắt. Điều này giúp tối đa hoá trải nghiệm khách hàng, giản tiện trong việc xác thực giao dịch.

Bên cạnh các yêu cầu do iBeta đặt ra, giải pháp Cake Face Authen còn được tinh chỉnh và tối ưu trên tệp dữ liệu lớn của người Việt để đảm bảo kết quả chính xác nhất. Đồng thời, công nghệ này cũng có thể điều chỉnh dựa trên các tình huống khác nhau, có chiến lược linh động để xử lý các trường hợp khác nhau và kết hợp với các nguồn dữ liệu khác (ví dụ như dấu vân tay thiết bị, vị trí địa lý, siêu dữ liệu giao dịch) để đưa ra quyết định linh hoạt hơn. Nhờ đó, giải pháp của Cake còn được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống định danh khách hàng điện tử, kiểm soát an ninh, chấm công, chống gian lận… của các đối tác có hệ sinh thái người dùng lớn.

Từ ngân hàng số đến ngân hàng GenAI

Các dịch vụ mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng... vốn là sản phẩm căn bản của ngân hàng. Nhưng điểm thu hút khách của Cake chính là tốc độ. Một tài khoản mở trong 2 phút, một thẻ tín dụng hay khoản vay cũng chỉ tốn vài phút đăng ký và nhận phê duyệt, giải ngân ngay, bất kể sáng hay tối, thứ Bảy hay Chủ nhật. Nhờ tối ưu chi phí vận hành, Cake còn có thể mang đến lãi suất tiết kiệm ưu đãi hàng đầu thị trường.

Mới đây nhất, Cake là đối tác "đứng phía sau" sản phẩm bePayLater, giúp hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng Be có thể xài trước trả sau hơn 14 dịch vụ "hot" như đặt xe công nghệ để di chuyển, đặt thức ăn, mua vé máy bay, vé xe lửa...

Để đạt được những điều này, không thể phủ nhận sức mạnh của AI và big data trong quá trình xét duyệt tại Cake.

Với những gì mà Cake đã "gặt hái" được trong thời gian ngắn vừa qua, rõ ràng AI đang phát huy thế mạnh trong môi trường ngân hàng số, đưa Cake tiến lên bước phát triển tiếp theo, trở thành ngân hàng GenAI hàng đầu thị trường. Cake đang càng ngày càng gần với mục tiêu top 5% ngân hàng số trên thế giới vận hành hiệu quả./.