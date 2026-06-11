Cảm giác thế nào khi bố mình là “daddy trong mơ” của hàng triệu người? Con gái ông chủ Nvidia có lẽ là người hiểu nhất

Trong những ngày qua, một đoạn video ghi lại cảnh CEO Nvidia Jensen Huang giao lưu với người hâm mộ tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Giữa đám đông vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh, nhiều người lại bất ngờ chú ý đến một nhân vật đứng phía sau ông, Madison Huang - con gái của vị tỷ phú công nghệ.

Khoảnh khắc khiến mạng xã hội thích thú diễn ra khi một nhóm nữ fan hào hứng mang theo tờ tiền 1.000 Đài tệ để xin chữ ký Jensen Huang. Trong cuộc trò chuyện ngắn, các cô gái liên tục đùa vui gọi ông “bố Huang”, “daddy”, “cảm ơn daddy”, Jensen Huang cũng vui vẻ đáp lại, tạo nên bầu không khí đầy tiếng cười giữa đám đông.

Khoảnh khắc viral trên MXH.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là phản ứng của Madison Huang. Đứng phía sau cha mình, cô mỉm cười, ánh mắt luôn dõi theo cha khi cuộc trò chuyện diễn ra. Chỉ một biểu cảm ngắn ngủi nhưng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, bởi nó khiến không ít người tò mò: Cảm giác sẽ như thế nào khi bố mình lại là “daddy trong mơ” của hàng triệu người khác?

Nhiều năm qua, Jensen Huang đã trở thành một hiện tượng đặc biệt trong giới công nghệ. Không chỉ được biết đến với vai trò người đứng đầu Nvidia và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong làn sóng AI toàn cầu, ông còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo hiếm thấy đối với một CEO. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ông thường được săn đón chẳng khác nào một ngôi sao giải trí. Những màn ký tặng lên card đồ họa, áo khoác da hay thậm chí tiền giấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ Nvidia.

Vị tỷ phú luôn được đám đông săn đón.

Có lẽ vì vậy mà nụ cười của Madison khiến nhiều người cảm thấy dễ thương. Đó không hẳn là vẻ ngượng ngùng hay khó xử khi thấy người lạ gọi cha mình là “bố”, mà giống cảm giác thích thú khi chứng kiến tình cảm đặc biệt mà cộng đồng dành cho ông. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng Madison trông như một người đã quá quen với việc cha mình được yêu mến ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn không giấu được niềm vui khi nhìn thấy điều đó xảy ra.

Điều đáng nói là Madison Huang không chỉ được biết đến với danh xưng “con gái CEO Nvidia”. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, cô hiện là một lãnh đạo cấp cao tại Nvidia, phụ trách các nền tảng AI vật lý (Physical AI) và các dự án liên quan đến robot hình người - những lĩnh vực được xem là trọng tâm trong chiến lược phát triển tương lai của tập đoàn.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, Madison từng làm việc trong mảng tiếp thị sản phẩm và phát triển kinh doanh. Gia nhập Nvidia từ năm 2020, cô dần tham gia sâu hơn vào các dự án AI và được đánh giá là một trong những nhân sự có ảnh hưởng trong hệ sinh thái công nghệ mới mà công ty đang theo đuổi. Một số nguồn tin còn cho biết Madison thường xuyên đồng hành cùng cha trong các chuyến công tác quốc tế, hỗ trợ các hoạt động đối ngoại và kết nối với đối tác chiến lược.

Madison Huang không chỉ được biết đến với danh xưng “con gái CEO Nvidia”.

Dù vậy, trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, mọi chức danh dường như đều trở nên không còn quan trọng. Cộng đồng mạng không nhìn thấy một giám đốc cấp cao của Nvidia hay một nhân vật đang tham gia xây dựng tương lai của AI. Họ chỉ nhìn thấy một cô con gái bật cười khi nghe người khác hào hứng gọi cha mình là “bố Huang”, là “daddy” trong khi cô mới chính là con gái cưng của bố. Ngay cả vị tỷ phí cũng "lườm yêu" fan của mình ngầm ra hiệu "con gái ruột của tôi cũng đang ở đây đó".

Sau khi đoạn video lan truyền, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện. Có người đùa rằng trong khi cả internet gọi Jensen Huang là “daddy”, Madison là người duy nhất có thể gọi ông là bố mà không cần thêm bất kỳ danh xưng nào. Người khác lại cho rằng đặc quyền lớn nhất của cô không phải việc là con gái CEO Nvidia, mà là con gái của người đàn ông được cả cộng đồng công nghệ yêu mến.

Giữa những câu chuyện về trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và các thương vụ hàng tỷ USD, khoảnh khắc của Madison Huang mang đến một góc nhìn rất đời thường. Bởi đằng sau hình ảnh “daddy công nghệ” mà hàng triệu người ngưỡng mộ, Jensen Huang vẫn đơn giản là một người cha.

Và đằng sau đám đông đang hào hứng gọi ông là “bố”, có một cô con gái đang đứng đó, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đầy tự hào và thích thú. Có lẽ, đó chính là cảm giác khi bố mình vô tình trở thành “daddy trong mơ” của cả internet.