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Đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2026

| | Sống

Đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2026 đang được cập nhật.

Chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là môn thi bắt buộc thứ hai sau môn Ngữ văn vào buổi sáng. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với định hướng đánh giá năng lực, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, môn Toán được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi gồm 4 trang, với 3 phần. Trong đó, phần I gồm 12 câu, chọn 1 đáp án duy nhất; phần II gồm 4 câu, trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai và phần III bao gồm 6 câu hỏi cần trả lời.

Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Team Học đường

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
THPT

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