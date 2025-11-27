Cam kết hợp tác với Nvidia trong 12 tuần, CEO xin hỗ trợ đặc biệt, Phó Thủ tướng nói "Ngày mai có ngay"

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với các doanh nghiệp, chuyên gia. Ảnh: MH

Sáng nay (26/11), tại chương trình làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Việt Nam (VIN) về phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc, ông Cao Anh Tuấn, Founder và CEO Genetica, có ý kiến chia sẻ ấn tượng về lĩnh vực y sinh. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng của Việt Nam.

Theo ông Cao Anh Tuấn, hiện nay, mọi người đang nói nhiều về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và phải làm nhanh lên vì sợ đi chậm hơn. Tuy nhiên, với công nghệ y sinh thì đây lại là thời điểm khác.

Ông Cao Anh Tuấn, Founder và CEO Genetica, chia sẻ về lĩnh vực y sinh. Ảnh: MH

"Năm 2026 có thể là "thời điểm vàng" của công nghệ y sinh, hay "đi tắt đón đầu". Công nghệ AI giờ đây giúp ích rất nhiều cho y sinh. Trước kia chỉ làm được ở Mỹ, nhưng giờ có thể làm được ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam", CEO Genetica chia sẻ.

Theo ông, sự kết hợp giữa công nghệ y sinh và AI đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá. Bởi AI giúp rút ngắn tới 70% thời gian phát triển thuốc và nâng cao độ chính xác của các liệu pháp gen, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu các liệu trình trị giá hàng triệu đô.

Trên thực tế, những mô hình hợp tác giữa Genetica với ĐH Stanford, ĐH Y Hà Nội và các phòng lab đạt chuẩn Mỹ cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành biohub tầm khu vực.

Doanh nghiệp hợp tác với Nvidia để lập biohub đầu tiên ở Việt Nam

Ông Cao Anh Tuấn nêu đề xuất trước Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP

Đặc biệt, ông Cao Anh Tuấn cho biết: "Trong vòng 12 tuần tới, chúng tôi có hợp tác với Nvidia (doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới cán mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD – PV) sẽ chuyển đổi phòng Lab chuyên giải mã gen trở thành biohub về y học chính xác và dùng AI để chế tạo thuốc mới".

Trên thực tế, ông Tuấn cho biết, hiện nay có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới thành lập các công ty chuyên về AI để "đọc thuốc", biohub, thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc do AI chế tạo ra...

"Tôi rất nóng ruột, bởi cứ 2 – 3 tuần lại nhận được một tin nhắn từ các bạn bên Mỹ, rằng "cờ đến tay rồi sao chưa phất". Có nhiều chuyên gia hàng đầu cũng sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Các giáo sư tại Microsoft cũng nhắn là 'em ơi, đến bao giờ em có thể làm được gì rõ ràng chưa để nói chuyện với Bill Gates'...", CEO Genetica bày tỏ.

Trước những thực tế về cơ hội cũng như nhiều trăn trở trên, ông Cao Tuấn Anh kiến nghị với Phó Thủ tướng: "Hy vọng công nghệ y sinh có thể có một sandbox . Nhưng để có được sandbox này, chúng tôi xin có một bức thư hay thư giới thiệu để gửi tới các đơn vị sẽ hỗ trợ như Nvidia (hiện đã phản hồi). Chúng tôi muốn có thư giới thiệu này của Nvidia, NIC để tới nói chuyện với Google, Microsoft... và mang các chuyên gia hàng đầu về Việt Nam".

Vừa qua, Nvidia cũng đã có những hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực AI. CEO Genetica kỳ vọng những hợp tác này có thể đưa được công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực y sinh về Việt Nam, qua đó đánh một dấu chấm rất nhỏ trên bản đồ của thế giới.

"Sau 12 tuần, khoảng 15/1/2026, chúng tôi sẽ thông báo chuyển đổi để tạo ra một biohub lập ở Việt Nam, sẽ giống như của Google DeepMind, nhưng tập trung vào công nghệ y sinh", CEO Genetica chia sẻ.

"Thư giới thiệu ngày mai sẽ có ngay"

Phó Thủ tướng hoanh nghênh ý tưởng Genetica và giao NIC hỗ trợ thư giới thiệu cho doanh nghiệp này ngay ngày mai. Ảnh: MH

Về đề xuất này của CEO Genetica, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng rất hoan nghênh và khẳng định: "Thư giới thiệu này ngày mai sẽ có ngay". Phó Thủ tướng giao cho NIC cấp ngay bức thư này cho Genetica để góp phần xây dựng biohub tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, AI, bán dẫn, an ninh mạng, lượng tử, robot, tự động hóa, hàng không vũ trụ, thiết bị bay không người lái, vật liệu tiên tiến và công nghệ y sinh… là những công nghệ chủ chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là cơ hội phát triển mà còn là điều kiện sống còn để Việt Nam bứt phá, tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Để phát triển được các ngành trên, theo Phó Thủ tướng, nước ta trước tiên phải có chiến lược tổng thể làm chủ công nghệ lõi. Thứ hai, phát triển nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, xây dựng hạ tầng công nghệ, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung. Thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành hệ sinh thái toàn diện cho các ngành công nghệ. Trong đó vai trò dẫn dắt của Nhà nước là quyết định sự thành công và gắn kết 3 nhà (bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường).

Chương trình Phó Thủ tướng làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam (VIN) về phát triển các ngành công nghệ chiến lược có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và gần 70 chuyên gia từ 22 quốc gia tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tại cuộc gặp, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, bám sát thực tiễn phát triển của Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo trên thế giới.

Genetica là công ty giải mã gen có trụ sở tại Mỹ, và bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2018. Trên thực tế, Genetica phát triển công nghệ lõi chuyên biệt về giải mã gen cho người châu Á dựa trên việc kết hợp với AI được chứng nhận bởi Ilumina (tổ chức giải mã gen số 1 thế giới), với độ chính xác lên đến 99,9%. Phòng lab của Genetica hiện đang sở hữu chứng chỉ CLIA, CAP. Đây là là những chứng chỉ nghiêm ngặt bậc nhất tại Mỹ cho các phòng thí nghiệm về xét nghiệm gen.



