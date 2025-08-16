Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

16-08-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để tôn vinh quá khứ vẻ vang, khẳng định sức mạnh hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền cảm hứng, hành động cho thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng đất nước. Với một sự kiện có ý nghĩa to lớn như vậy, bạn cần chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh?

Chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80?

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 1.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 2.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Đồ họa Báo Hà Nội mới

Hướng dẫn di chuyển bằng xe buýt đến lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 3.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Tuyên án chung thân Nguyễn Hữu Thạnh "Mr Thanh Lawyer"

Tuyên án chung thân Nguyễn Hữu Thạnh "Mr Thanh Lawyer" Nổi bật

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

15:25 , 16/08/2025
Bắt tạm giam kế toán Nguyễn Khương Hoàng

Bắt tạm giam kế toán Nguyễn Khương Hoàng

15:15 , 16/08/2025
Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

Công an TP HCM đột kích nhiều địa điểm, bắt khẩn cấp 8 người

13:52 , 16/08/2025
Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

12:45 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên