Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80
Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để tôn vinh quá khứ vẻ vang, khẳng định sức mạnh hiện tại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền cảm hứng, hành động cho thế hệ trẻ tiếp tục xây dựng đất nước. Với một sự kiện có ý nghĩa to lớn như vậy, bạn cần chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh?
Chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80?
Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành
Hướng dẫn di chuyển bằng xe buýt đến lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình
