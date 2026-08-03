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Campuchia cảnh báo lừa đảo công nghệ cao qua Telegram

| | Kinh tế số

Ngày 2/8, Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi nhận được các liên kết hoặc tệp tin đáng ngờ qua ứng dụng Telegram.

Campuchia cảnh báo lừa đảo công nghệ cao qua Telegram - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việc mở các tệp tin này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát tài khoản và thiệt hại về tài chính.

Cơ quan này kêu gọi người dùng đặc biệt cảnh giác với các tệp tin có phần mở rộng như .exe, .zip, .msi hay .scr, ngay cả khi chúng được gửi từ tài khoản của người quen.

Bởi các tài khoản này có thể đã bị tin tặc xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát. Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng có thể lợi dụng để tiếp tục phát tán mã độc hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia khuyến nghị người dân kích hoạt xác thực hai bước cho tài khoản Telegram, thường xuyên kiểm tra các phiên đăng nhập, xác minh người gửi qua kênh liên lạc khác trước khi mở tệp hoặc nhấp vào liên kết, đồng thời sử dụng và cập nhật phần mềm diệt virus.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng hướng dẫn người dùng nếu đã mở tệp hoặc liên kết nghi ngờ cần lập tức ngắt kết nối Internet, chấm dứt các phiên đăng nhập bất thường, xóa tệp độc hại và không cung cấp thông tin cá nhân hay dữ liệu nhạy cảm.

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Theo Lan Phương

VTV

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