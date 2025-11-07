Campuchia công bố có kho vàng “cực lớn”, dự tính nhờ Trung Quốc "giữ hộ"

Campuchia dự định trở thành một trong những quốc gia đầu tiên gửi một phần dự trữ vàng sang lưu ký tại Trung Quốc, theo kế hoạch sử dụng kho vàng đăng ký với Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) ở Thâm Quyến. Đây là bước tiến trong nỗ lực của Bắc Kinh phát triển vai trò trung tâm lưu ký vàng toàn cầu, khi một số nước đang cân nhắc đa dạng hóa địa điểm cất giữ thay thế các trung tâm truyền thống như London.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đang xem xét gửi một phần vàng sang Trung Quốc trong bối cảnh nước này sở hữu dự trữ vàng đáng kể so với quy mô nền kinh tế.

Campuchia đang nắm khoảng 54 tấn vàng, chiếm xấp xỉ một phần tư tổng dự trữ ngoại hối khoảng 26 tỷ USD. Thông tin này được các hãng tổng hợp dữ liệu tài chính quốc tế nhắc lại, trong đó Trading Economics ghi nhận số dư vàng của Campuchia ở mức 54,43 tấn trong quý 3/2025, không đổi so với quý trước.

Theo The Business Times (Singapore), Campuchia dự kiến lưu trữ một phần dự trữ vàng tại kho SGE ở Thâm Quyến, phù hợp xu hướng một số ngân hàng trung ương mở rộng địa điểm lưu ký khi vàng ngày càng đóng vai trò lớn trong dự trữ chính thức. Tờ này nhận định động thái của Phnom Penh thể hiện mức độ tin cậy với hạ tầng lưu ký của Trung Quốc và là tín hiệu tích cực đối với tham vọng của Bắc Kinh.

Ở góc nhìn cung cầu toàn cầu, nhu cầu vàng của khối ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh. Theo khảo sát 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), 95% ngân hàng trung ương được hỏi kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu tăng trong 12 tháng tới, trong khi 43% cho biết dự trữ vàng của chính họ cũng sẽ tăng. WGC cho rằng tâm lý mua vàng phản ánh nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào một số đồng tiền chủ chốt. Reuters trước đó cũng dẫn khảo sát WGC cho biết các ngân hàng trung ương có xu hướng ưa vàng hơn đô la trong quản lý dự trữ, với mức mua ròng quy mô lớn duy trì ba năm gần đây.

Với Campuchia, quy mô dự trữ ngoại hối đã tăng nhanh trong nửa đầu năm 2025, trong cơ cấu dự trữ đó, vàng là thành tố ngày càng quan trọng, nhất là khi giá vàng quốc tế tăng mạnh trong năm 2024–2025.

Theo Business Times, lợi ích tiềm năng là đa dạng hóa rủi ro địa lý, tối ưu logistics giao nhận và giao dịch trong mạng lưới SGE, đồng thời hưởng độ sâu thanh khoản ở một thị trường vàng đang lên tại châu Á. Mặt khác, Reuters ghi nhận xu hướng toàn cầu hóa dự trữ vàng khi nhiều ngân hàng trung ương mở rộng nơi cất giữ ngoài các hub truyền thống; điều này gắn với mục tiêu an toàn dự trữ và trung lập địa chính trị.

Nền kinh tế Campuchia năm 2025 được dự báo tăng trưởng chậm lại, với theo International Monetary Fund (IMF), mức tăng GDP thực chỉ đạt khoảng 4,8 % do sức ép từ căng thẳng thương mại, biên giới với Thái Lan và xuất khẩu giảm. Trong khi đó, Asian Development Bank (ADB) dự báo tăng trưởng khoảng 6,1 %, nhấn mạnh ngành dệt may và du lịch hồi phục, nhưng vẫn có rủi ro từ chính sách thuế và bất động sản.