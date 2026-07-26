Campuchia nhận tin buồn lớn, thị trường từ Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam đồng loạt giảm mạnh

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Lĩnh vực này là du lịch.

Theo tờ Khmer Times, Bộ Du lịch Campuchia mới đây cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, quốc gia này đón được 1,75 triệu lượt khách quốc tế, tương ứng giảm 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia, với khoảng 452.200 lượt khách. Tiếp đó, thị trường lớn thứ hai là Việt Nam, với gần 447.700 lượt khách. Mỹ là thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của Campuchia, với 104.640 lượt khách.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, ba thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia là Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ lần lượt giảm khoảng 23%, 28% và 11%.

Lý giải về nguyên nhân khách quốc tế đến Campuchia giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng sự sụt giảm này bắt nguồn từ tình trạng suy thoái kinh tế khu vực, cùng với những lo ngại liên quan đến lừa đảo trực tuyến và tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Ngoài ra, theo ông Thong Mengdavid, xung đột tại Trung Đông cũng khiến những chuyến bay bị gián đoạn và đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Dù thị trường quốc tế có sự sụt giảm, nhưng du lịch nội địa Campuchia tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch nội địa vượt 20,3 triệu lượt, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch vẫn được coi là một trong bốn trụ cột kinh tế chính của Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu dệt may, giày da, túi xách. Trong năm 2025, Campuchia đã đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, mang lại tổng doanh thu 3,87 tỷ USD.

Campuchia nỗ lực thu hút khách quốc tế

Du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: Phal Sophanith/AKP

Để phục hồi lượng khách quốc tế, Bộ Du lịch Campuchia đang tích cực tiến hành quảng bá chính sách miễn thị thực thí điểm với các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu có trụ sở ở Thượng Hải (Trung Quốc). Mục tiêu của chính sách này là nhằm khôi phục thị trường khách Trung Quốc. Đây cũng là thị trường nguồn lớn nhất của Campuchia trước đại dịch.

Hơn nữa, Chính phủ Campuchia cũng xác định thị trường Trung Quốc là ưu tiên chiến lược trong nỗ lực khôi phục tăng trưởng du lịch về mức trước đại dịch.

Theo đó, thông qua việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành đưa khách ra nước ngoài lớn tại Thượng Hải, Bộ Du lịch Campuchia kỳ vọng chính sách miễn thị thực sẽ góp phần gia tăng lượng khách quốc tế, từ đó đó hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành du lịch.

Theo cơ quan này, việc giải quyết hoàn toàn các thách thức hiện tại có thể thúc đẩy số lượng khách du lịch đến Campuchia lên từ 6,1 triệu đến 6,3 triệu người.

Đồng thời, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành tăng cường hợp tác với Bộ trong việc xây dựng các chương trình du lịch mới, cũng như triển khai các chiến dịch quảng bá điểm đến chung và tổ chức các chuyến khảo sát dành cho các chuyên gia trong ngành để giới thiệu những điểm đến đa dạng cũng như các cơ hội đầu tư tại Campuchia.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2026, ngành Du lịch Campuchia đối mặt với thách thức khi hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ tạm dừng đường bay thẳng đến Siem Reap, sau gần 8 tháng khai thác.

Cụ thể, theo Khmer Times, InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) tạm dừng các chuyến bay thẳng giữa Siem Reap (Campuchia) và Kolkata (Ấn Độ) kể từ đầu tháng 7. Hãng này cho biết giá nhiên liệu tăng cùng chi phí vận hành ngày càng cao là những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này.

Hãng IndiGo cho biết, việc tạm ngừng đường bay là một phần trong kế hoạch điều chỉnh mạng lưới quốc tế, nhất là trước tình trạng nhu cầu du lịch theo mùa suy và chi phí khai thác gia tăng.