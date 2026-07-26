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Tàu đổ bộ cỡ lớn USS Peleliu của Mỹ bị xuồng cảm tử đánh chìm

| | Tài chính quốc tế

Xuồng không người lái cảm tử có thể trở thành vũ khí diệt hạm chính trong tương lai khi sở hữu uy lực và tầm hoạt động lớn.

Tàu ​​đổ bộ cỡ lớn USS Peleliu của Mỹ bị xuồng cảm tử đánh chìm- Ảnh 1.

Hải quân Mỹ (USN) đã sử dụng xuồng không người lái cảm tử để đánh chìm tàu ​​tấn công đổ bộ đa năng lớp Tarawa đã ngừng hoạt động, đó là chiếc USS Peleliu (LHA 5), trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2026. Video về cuộc thử nghiệm đã được Bộ Tư lệnh Hạm đội 3 của USN công bố.

Như trang Naval News đã lưu ý, USN đã tiến thêm một bước trong việc thực hiện kế hoạch tạo ra một lực lượng phương tiện không người lái tấn công tự hành trên không, trên mặt nước và dưới nước.

Việc sử dụng xuồng không người lái tấn công có lẽ là một trong những sự kiện quan trọng nhất của cuộc tập trận quốc tế, tạo cơ hội cho đối tác nước ngoài và đối thủ tiềm năng hiểu rõ hơn về năng lực của Hải quân Mỹ, dựa trên kinh nghiệm từ những cuộc tấn công của Ukraine vào lực lượng Nga ở Biển Đen.

Xuồng không người lái cảm tử tấn công tàu đổ bộ USS Peleliu (LHA 5).

Ngoài ra các tên lửa Harpoon, Spike và LRASM cũng được sử dụng để đánh chìm con tàu. Sau khi ghi lại hiệu quả của cuộc tấn công tên lửa, 2 xuồng không người lái tiếp cận tàu đổ bộ đã ngừng hoạt động và phát nổ gần mực nước biển.

Vào cuối tháng 7, công ty UForce của Ukraine và ReconCraft của Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ về việc sản xuất theo giấy phép dòng phương tiện không người lái trên biển Magura tại Hoa Kỳ.

Ông Joe Silkowski - đồng sáng lập của ReconCraft cho biết sự hợp tác này nhằm mục đích sản xuất hàng trăm, và cuối cùng là hàng nghìn xuồng không người lái Magura mỗi năm. Giá trị của thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ.

Trong một bình luận, đại diện UForce lưu ý rằng trong bối cảnh điều chỉnh Magura cho phù hợp với nhu cầu của Hoa Kỳ, cần phải tính đến sự khác biệt đáng kể giữa điều kiện của Biển Đen và các vùng biển khác trên thế giới.

Theo Naval News

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

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