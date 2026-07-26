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Vì sao ông Trump đổi máy bay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO?

| | Tài chính quốc tế

Vì sao ông Trump đổi máy bay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột đổi máy bay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này.

Vì sao ông Trump đổi máy bay sau khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO?- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 25/7, tờ New York Times (NYT) dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này đưa tin, ông Trump đã rời Ankara trên chuyên cơ Air Force One đời cũ thay vì chiếc Boeing 747-8 mới do Qatar tặng, vốn thiếu các khả năng phòng thủ tương tự.

Các quan chức Mỹ tin là có một mối đe dọa đáng tin cậy từ "các lực lượng ủy nhiệm của Iran" đối với tính mạng của tổng thống.

Sự thay đổi này trùng hợp với các báo cáo nói, Israel đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, cho thấy Iran đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ tin Israel đang cố gắng khiêu khích ông Trump tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran, theo tờ NYT.

Mỹ và Israel đã sát hại hàng chục quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự của Iran trong chiến dịch ném bom của họ, bao gồm cả nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Ông Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có chủ đích vào khu nhà riêng của ông ở Tehran vào ngày 28/2.

Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông nằm trong danh sách mục tiêu ám sát của Iran, và cảnh báo, hàng nghìn tên lửa sẽ được bắn vào nước này nếu họ tìm cách ám sát ông.

Tháng 7/2026, nhà lãnh đạo mới của Iran Mojtaba Khamenei đã tuyên bố sẽ trả thù cho cha mình, mà không nhắc đến tên ông Trump.

Tuy nhiên, nhiều người biểu tình ở Iran đã kêu gọi cái chết của ông Trump trong các đám rước tang lễ dành cho cựu lãnh tụ Khamenei và nhiều quan chức khác.

Thỏa thuận ngừng bắn đã sụp đổ trong tháng này khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran, để đáp trả hoạt động quân sự nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

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