Nghịch lý của giới siêu giàu châu Á: Tiền không thiếu, thứ họ khát là một người "quản lý cuộc đời"

Khi một nhóm chuyên gia thương hiệu ngồi rà soát danh mục sản phẩm và dịch vụ của hơn 150 công ty quản lý tài sản, con số họ tìm ra khiến chính những người trong ngành phải im lặng: mức độ trùng lặp lên tới 95%.

Và khi Mauricio Ribeiro, nhà sáng lập công ty quản lý tài sản MOIQ tại Singapore, mang con số ấy đi hỏi lại vài CEO của các private bank, câu trả lời ông nhận được còn thẳng thắn hơn. Họ nói với ông rằng mức trùng lặp thực tế là 100%.

Phát hiện này được Daniel Langer, chuyên gia chiến lược thương hiệu xa xỉ và là người cố vấn cho MOIQ trong hai năm qua, công bố trên Jing Daily giữa tháng 7 vừa rồi. Nó mô tả một tình trạng mà bất kỳ ai làm thương hiệu đều nhận ra ngay: khi mọi thứ bày trên bàn đều giống nhau, khách hàng chỉ còn lựa chọn dựa trên giá hoặc dựa trên quan hệ cá nhân với người phụ trách tài khoản của mình. Định chế đứng phía sau người đó trở thành một cái tên có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Langer so sánh rằng cách đây 25 năm, các private bank vẫn là những doanh nghiệp xa xỉ thực thụ, có khả năng bán giá cao đúng theo cái cách mà các maison lớn của ngành thời trang vẫn làm. Còn hôm nay, theo lời Ribeiro, họ giống "Uniqlo và Zara" hơn. Một lời hứa xa xỉ, nhưng được giao đến tay khách hàng dưới dạng hàng hóa phổ thông.

Điều cả ngành quản lý tài sản đang bỏ qua

Ribeiro không đến với nhận định này từ ghế tư vấn. Ông từng xây dựng và bán một công ty trước khi bước vào lĩnh vực quản lý tài sản, và trải nghiệm giàu lên đột ngột dạy ông một điều mà phần lớn định chế tài chính không bao giờ thực sự tiếp nhận: những người khốn khổ nhất ông từng gặp lại nằm trong số những người giàu nhất ông từng gặp.

Tiền không xóa bỏ vấn đề. Nó tạo ra một lớp vấn đề mới, phức tạp và không có sẵn công thức xử lý. Quan hệ gia đình rối lên khi tài sản lớn dần. Câu hỏi về mục đích sống trở nên khó trả lời hơn chứ không dễ hơn. Các mối quan hệ xung quanh thay đổi bản chất chỉ sau một đêm. Và người ta phải ra những quyết định mà không ai từng chuẩn bị cho họ.

Nghĩa cổ của từ "wealth" trong tiếng Anh gắn với sự an lành và với những gì quý giá, nhưng gần như toàn bộ ngành phục vụ người giàu chỉ quản lý đúng một thứ, là tiền. Khoảng cách giữa những gì nhóm khách hàng này thực sự cần và những gì họ được chào bán, theo Langer, chính là khoảng trống lớn nhất chưa ai chiếm trong nền kinh tế dịch vụ khách hàng cao cấp.

Có một chi tiết trong cuộc trò chuyện giữa hai người cho thấy nhóm khách hàng tinh vi nhất đã đi xa đến đâu. Bộ máy quản lý đời sống của Mark Zuckerberg, theo lời Ribeiro, được biết đến vì xử lý cả những việc riêng tư đến mức dắt chó đi dạo.

Chi tiết này khớp với những gì đã được ghi nhận về West Street, công ty do chính Zuckerberg sở hữu, chuyên quản lý các vấn đề cá nhân của anh và vợ là Priscilla Chan, các bất động sản cùng toàn bộ nhân sự phục vụ gia đình, trong khi phần đầu tư và tài sản được xử lý ở một tầng khác. Nói cách khác, những khách hàng giàu nhất hành tinh đang trả tiền cho dịch vụ quản lý cuộc đời. Mọi thứ nằm dưới tầng hiểu biết đó đều đang trở thành hàng hóa phổ thông, bất kể nhà cung cấp là một ngân hàng tư nhân hay một thương hiệu xa xỉ trăm năm.

Câu trả lời của một startup Singapore và lý do nó đáng chú ý

MOIQ chọn "Life Amplified" làm lời hứa thương hiệu, sản phẩm của gần hai năm nghiên cứu và định hình chiến lược mà Langer trực tiếp tham gia. Bản chất của nó là dịch chuyển toàn bộ mô hình kinh doanh: Quản lý những gì quý giá với từng khách hàng, trong đó quản lý đầu tư chỉ là một cấu phần của một mandate rộng hơn nhiều.

Nhưng phần đáng học nhất không nằm ở câu tagline. Sau khi có nền tảng thương hiệu, MOIQ hoãn lễ ra mắt của chính mình thêm một năm rưỡi để xây xong hệ sinh thái và nền tảng công nghệ độc quyền cần thiết cho việc thực thi lời hứa đó ở quy mô toàn bộ tệp khách hàng, với AI đóng vai trò hỗ trợ để thời gian của con người chảy về phía khách hàng nhiều hơn thay vì ít đi. Họ từ chối tung ra một lời hứa mà mình chưa giữ được. Langer nói thẳng rằng sau hai thập kỷ làm thương hiệu, ông thấy kỷ luật kiểu này còn hiếm hơn cả bản thân insight.

Bối cảnh khiến quyết định này hợp lý về mặt kinh doanh: Singapore đang là phòng thí nghiệm rõ nhất của tài sản toàn cầu. Số single family office tại đây đã vượt 2.000 vào cuối năm 2024, gấp năm lần con số 400 của năm 2020, và từ ngày 15/6/2026, MAS chính thức áp dụng khung pháp lý mới thay thế cơ chế xét miễn giấy phép từng trường hợp bằng một cơ chế miễn theo nhóm, cho phép các family office đủ điều kiện chỉ cần thông báo hoạt động với MAS và duy trì tài khoản tại một ngân hàng được MAS cấp phép. Cửa vào đã rộng hơn, nghĩa là cạnh tranh cũng sắp đông hơn.

Thế hệ thừa kế 11.000 tỷ USD và chuẩn mực mới cho mọi thương hiệu

Đây là phần liên quan đến cả những ngành nằm ngoài tài chính. Thế hệ khách hàng siêu giàu tiếp theo của châu Á không phân tách người quản lý tài sản của họ khỏi thương hiệu yêu thích của họ. Họ đánh giá mọi thương hiệu trong đời mình bằng đúng một câu hỏi: ở đây, cuộc sống của tôi được hiểu đến mức nào.

Langer đưa ra một hình dung cụ thể. Một cô gái 28 tuổi đã quen được family office quản lý cả những chuyện đời sống sẽ mang nguyên bộ kỳ vọng đó bước vào một boutique. Và ở đó, một sản phẩm được chế tác tinh xảo nhưng trình bày mà không hiểu gì về thế giới của cô sẽ chỉ được đọc như một giao dịch.

Quy mô của nhóm khách hàng này giải thích vì sao không ai dám coi nhẹ. UBS ước tính khoảng 11.000 tỷ USD tài sản tư nhân sẽ đổi chủ tại châu Á Thái Bình Dương trong hai đến ba thập kỷ tới, một trong những đợt chuyển giao liên thế hệ lớn nhất lịch sử hiện đại.

Cấu trúc nhân khẩu của giới siêu giàu cũng đang xoay: Hiện khoảng 65% người siêu giàu thuộc thế hệ Baby Boomer hoặc trước đó, nhưng Altrata dự báo đến năm 2040, 80% người siêu giàu sẽ đến từ Gen X, Millennials và Gen Z. Tốc độ tăng đang nghiêng về châu Á, với tài sản của nhóm siêu giàu khu vực này tăng 10,3% trong nửa đầu 2025, hơn gấp đôi mức 4,7% của châu Âu.

Và đây là con số nên khiến các định chế mất ngủ: 81% người thừa kế trẻ có ý định đổi công ty quản lý tài sản sau khi nhận thừa kế, nếu các wealth manager không thay đổi đủ nhanh. Trong một ngành mà 95% dịch vụ trùng nhau và mối gắn kết duy nhất là quan hệ cá nhân với một relationship manager, tệp khách hàng không hề "được thừa kế" cùng tài sản.

Lời khuyên của Langer cho các thương hiệu xa xỉ vì thế rất cụ thể: Hãy đi nghiên cứu xem những nhà cung cấp tinh vi nhất của khách hàng mình đang giao gì cho họ, bởi đó chính là thước đo mà mọi tương tác sau này bị đem ra so sánh. Năng lực đoán trước nhu cầu là thứ quyết định thắng thua, trong khi tốc độ thay đổi giữa Gen Z, Gen Alpha và các thế hệ sau sẽ chỉ nhanh thêm, và những chiến lược từng hiệu quả cách đây ba năm đang hết hạn nhanh hơn tốc độ thay thế của phần lớn tổ chức.

Câu hỏi ông để lại cho các lãnh đạo doanh nghiệp có thể áp cho bất kỳ thương hiệu nào, ở bất kỳ mức giá nào: Nếu khách hàng giàu nhất của bạn mô tả những gì thương hiệu bạn hiểu về cuộc sống của họ, câu trả lời đó có làm bạn xấu hổ không.