Iran tuyên bố hơn 200 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, WSJ cảnh báo xung đột kéo dài

Người phát ngôn chính thức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Mohebbi, tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã khiến hơn 200 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tasnim, ông Mohebbi cho biết: "Số người Mỹ thiệt mạng trong Chiến dịch Victory-2 đã vượt quá 200 người, còn số người bị thương cao hơn nhiều so với con số đó".

Ông Mohebbi bác bỏ toàn bộ các thông tin do Mỹ công bố về thương vong, cho rằng chúng không đúng sự thật, đồng thời đề nghị Mỹ mời các nhà báo đến những căn cứ quân sự của Mỹ từng bị Iran tấn công để kiểm chứng.

Theo bài viết, căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 8/7, khi Mỹ lần đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ. Washington cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz và cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.

Đáp lại, Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông, gồm Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Jordan. Đến ngày 14/7, Mỹ khôi phục lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal dẫn lời các nhà phân tích quân sự nhận định cả Mỹ và Iran đều chưa giành được ưu thế quyết định trên chiến trường, làm gia tăng khả năng cuộc đối đầu sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Theo các chuyên gia, Mỹ và Iran đều cho thấy sẵn sàng tiếp tục leo thang, dù năng lực sử dụng sức mạnh quân sự của cả 2 bên đang dần tiến tới giới hạn. Thế giằng co hiện nay làm tăng nguy cơ xung đột kéo dài, trong khi mỗi bên tìm cách củng cố vị thế và tạo lợi thế cho mình.

Wall Street Journal cũng cho rằng Iran đã chứng minh khả năng chống chịu trước nhiều năm bị trừng phạt cũng như các nỗ lực gây sức ép kinh tế từ Mỹ.

Theo bài viết, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến tháng 6, Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ quy định chấm dứt ngay các hành động thù địch trên mọi mặt trận.

Tuy nhiên, rạng sáng 8/7, Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran với cáo buộc Iran vi phạm các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.