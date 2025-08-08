Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn bếp "khổ nhất TikTok" chỉ vì 1 thiết kế quen: Gia chủ đội nón rửa bát, trời mưa càng quằn quại hơn

08-08-2025 - 11:25 AM | Sống

Chỉ vì thiết kế giếng trời được đặt trên bếp mà trời nắng hay mưa thì khu vực này cũng phải chịu trận.

Giếng trời là một trong những thiết kế được nhiều gia đình ưa chuộng vì giúp tăng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng cho không gian sống. Tuy nhiên, nếu không tính toán kỹ về vị trí và vật liệu che chắn, thiết kế này đôi khi lại gây ra những tình huống trớ trêu. Trên TikTok, một chủ tài khoản đã đăng tải 2 đoạn video, thu hút gần 2 triệu lượt xem khi ghi lại tình huống tréo ngoe trong căn bếp của gia đình vào những ngày nắng gắt và mưa to, đúng nghĩa "nạn nhân của giếng trời".

Theo đó, vào ngày trời nắng to, ánh nắng thông qua giếng trời chiếu thẳng xuống khu vực bồn rửa khiến gia chủ phải đội mũ trong lúc rửa bát. Còn vào ngày mưa lớn, nước tạt theo giếng trời khiến sàn bếp ướt nhẹp, các vật dụng nhà bếp nằm im cũng phải chịu trận.

Căn bếp
Căn bếp

Gia chủ tự nhận mình là "nạn nhân của giếng trời" khi phải đội mũ rửa bát trong những ngày trời nắng

Căn bếp
Căn bếp

Khi mưa to thì cũng "tới công chuyện" chẳng kém cạnh, vì bếp sẽ ướt nhẹp từ đồ dùng đến tường và sàn nhà

Hai đoạn video "kể khổ" vì giếng trời thu hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự vì thiết kế giếng trời. Bên cạnh đó, không ít ý kiến góp ý rằng gia chủ nên cân nhắc sửa lại khu vực này để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, nhất là tại khu bếp - nơi cần đảm bảo sự khô ráo và sạch sẽ.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Nhà tui cũng vậy, rửa chén phải mặc áo đội nón đeo khẩu trang"

- "Y chang nhà tui ngày xưa, nắng muốn khóc mà phải nấu cơm rửa bát"

- "Nhưng khu vực bếp không nên để nắng như vậy đâu ấy"

- "Nên dán miếng cửa cầu vồng, nắng rọi vô lấp lánh hết ý"

- "Làm giếng trời dọc hành lang, cầu thang hay toilet thui mọi người ơi"

- "Giếng nhà người ta lấy ánh sáng, nhà này lấy được cả nước mưa"

Lời khuyên khi thiết kế giếng trời

Thực tế, giếng trời là giải pháp kiến trúc được đánh giá cao trong các thiết kế nhà ở hiện đại. Không chỉ giúp lấy sáng, tăng lưu thông không khí tự nhiên, giếng trời còn góp phần mang lại cảm giác rộng rãi và dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, để phát huy tối đa công năng mà không gây bất tiện, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng khi thiết kế khu vực này.

1. Vị trí

Cần lựa chọn vị trí đặt giếng trời sao cho phù hợp với công năng sử dụng của từng khu vực. Tránh đặt giếng trời ngay trên khu vực bếp, bàn ăn hoặc nơi sinh hoạt chính nếu không có hệ thống che chắn hợp lý. Thay vào đó, có thể bố trí ở cầu thang, hành lang hoặc giữa nhà - nơi vừa đón sáng tốt vừa ít ảnh hưởng đến sinh hoạt nếu thời tiết thay đổi.

2. Vật liệu

Nên sử dụng kính cường lực kết hợp với hệ thống mái che di động hoặc kính có khả năng chống tia UV, giảm hấp thụ nhiệt. Khoảng hở giếng trời cũng cần được tính toán kỹ để đảm bảo thoát nước khi trời mưa, đồng thời tránh tình trạng gió lùa quá mạnh gây bất tiện.

3. Kết hợp với các hệ thống thông minh

Giếng trời nên được kết hợp với hệ thống thông gió, chống thấm và thoát nước hiệu quả. Việc này không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cho công trình mà còn giúp tránh những tình huống dở khóc dở cười như đội nón rửa bát hay lau sàn bếp trong mưa.

Giá nhà Thủ đô đắt đỏ, đôi vợ chồng trẻ quyết định về tỉnh lẻ mua nhà 46m2: Nhìn căn bếp thôi ai cũng mê

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

