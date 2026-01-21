Cán bộ xã ở TPHCM lật tẩy vụ lừa đảo 740 triệu đồng

Ngày 21-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lo (SN 1962; quê Vĩnh Long) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.



Gài "bẫy vi bằng"

Theo nội dung vụ án, từ năm 2009, Nguyễn Văn Lo chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Th. tại huyện Nhà Bè (cũ), TPHCM. Bà Th. có em trai tên Nguyễn Đức Quang làm môi giới nhà đất.

Theo lời khai của bị cáo Lo, do thấy cuộc sống của anh rể "hờ" khó khăn nên Quang "bày" cho cách kiếm tiền xài. Quang kể với Lo chuyện nhặt được giấy chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Nguyễn Hữu Bền và biết một thửa đất trống tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ).

Bị cáo Nguyễn Văn Lo tại toà

Quang rủ Lo đóng giả ông Bền để ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này. Để thực hiện, Quang nói Lo chụp ảnh chân dung rồi tráo ảnh của Lo vào CMND thật của ông Bền. Quang cũng chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ giả gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ và các giấy tờ liên quan.

Thông qua sự dẫn dắt của Quang, Lo gặp ông Lê Quốc Th. và tự xưng là chủ thửa đất tại xã Vĩnh Lộc A. Lo nói dối rằng thửa đất này mua bằng giấy tay nên khi bán cũng sẽ ký giấy tay và lập vi bằng. Sau khi xem đất và thương lượng, ông Th. đồng ý mua với giá 740 triệu đồng.

Ngày 27-12-2018, các bên đến Văn phòng Thừa phát lại quận 10 (cũ) để lập vi bằng và giao nhận tiền. Tại đây, Lo đã ký tên và lăn tay dưới danh nghĩa Nguyễn Hữu Bền trên các tài liệu giao dịch. Sau khi nhận đủ tiền từ ông Th., Quang lấy 640 triệu đồng và chỉ chia cho Lo 100 triệu đồng.

Dấu mộc nghi vấn

Sự việc chỉ bị phát hiện vào tháng 5-2019 khi ông Th. đem hồ sơ đến UBND xã Vĩnh Lộc A để làm thủ tục sao y. Cán bộ tiếp dân phát hiện chữ ký và con dấu trên tài liệu có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo công an.

Trước khi thực hiện giao dịch, Quang còn tập cho Lo cách ký tên và viết họ tên của ông Nguyễn Hữu Bền để tránh bị phát hiện.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự khẳng định con dấu của UBND xã và chữ ký của Chủ tịch xã trên tài liệu được làm giả bằng phương pháp in phun màu; dấu vân tay mang tên Nguyễn Hữu Bền trên các giấy tờ thực chất là của Nguyễn Văn Lo. Thửa đất thực tế thuộc quyền sở hữu của người khác và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, không liên quan đến các đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết việc đóng giả chủ đất là do Quang chủ mưu, xúi giục. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 8-1-2025, Lo đã đến công an đầu thú.

Ngoài mức án đã tuyên, HĐXX còn buộc Lo phải bồi thường toàn bộ số tiền 740 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Đối với đối tượng Nguyễn Đức Quang, vào năm 2019 khi bị triệu tập, Quang phủ nhận sự liên quan và chỉ khai là người môi giới. Tuy nhiên, sau đó Quang đã rời khỏi nơi cư trú. Ngày 18-7-2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối với Quang và quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng này cùng những người liên quan trong việc làm giả bộ hồ sơ nhà đất.



