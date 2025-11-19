Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng

Quan tâm quy định giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, đại biểu (ĐB) Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) dẫn Thông tư 34/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo ĐB Huân, có tình trạng "ép" khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Vì vậy, ông kiến nghị đặt hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, có giám sát, chế tài nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm. "Cần có quy định minh bạch giữa hoạt động tư vấn bảo hiểm và cho vay, huy động vốn của ngân hàng, cấm tuyệt đối hành vi ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Đồng thời, tăng cường chế tài đối với ngân hàng và doanh nghiệp vi phạm" - ĐB Huân đề xuất.

Giải trình, làm rõ vấn đề ĐBQH nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thời gian qua có tình trạng nhân viên ngân hàng gây nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân đề nghị tăng cường chế tài đối với ngân hàng, doanh nghiệp có biểu hiện “ép” khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốnẢnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Luật Tổ chức tín dụng đã quy định rõ: Cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài, người quản lý, người lao động, nhân viên tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Mặt khác, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm việc đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn quy định rất chặt chẽ việc tư vấn, ghi âm để nâng cao chất lượng đại lý. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định nhằm hạn chế tình trạng này" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Chiều cùng ngày, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng.

QH cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nội dung này sẽ được thảo luận tại tổ vào sáng nay, 19-11.

Trong dự thảo tờ trình, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Một là, thực hiện dự án khu thương mại tự do, dự án trung tâm tài chính quốc tế.

Hai là, sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận; hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Ba là, tạo quỹ đất để thanh toán dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất.



