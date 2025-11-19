Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng

19-11-2025 - 09:35 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 18-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Quan tâm quy định giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, đại biểu (ĐB) Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) dẫn Thông tư 34/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo ĐB Huân, có tình trạng "ép" khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Vì vậy, ông kiến nghị đặt hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, có giám sát, chế tài nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm. "Cần có quy định minh bạch giữa hoạt động tư vấn bảo hiểm và cho vay, huy động vốn của ngân hàng, cấm tuyệt đối hành vi ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Đồng thời, tăng cường chế tài đối với ngân hàng và doanh nghiệp vi phạm" - ĐB Huân đề xuất.

Giải trình, làm rõ vấn đề ĐBQH nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thời gian qua có tình trạng nhân viên ngân hàng gây nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân đề nghị tăng cường chế tài đối với ngân hàng, doanh nghiệp có biểu hiện “ép” khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốnẢnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Luật Tổ chức tín dụng đã quy định rõ: Cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài, người quản lý, người lao động, nhân viên tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Mặt khác, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm việc đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng kinh doanh bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn quy định rất chặt chẽ việc tư vấn, ghi âm để nâng cao chất lượng đại lý. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định nhằm hạn chế tình trạng này" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Chiều cùng ngày, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng.

QH cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nội dung này sẽ được thảo luận tại tổ vào sáng nay, 19-11.

Trong dự thảo tờ trình, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Một là, thực hiện dự án khu thương mại tự do, dự án trung tâm tài chính quốc tế. 

Hai là, sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận; hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư. 

Ba là, tạo quỹ đất để thanh toán dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất.


Người dân bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì?

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng 2025: Lợi nhuận, tín dụng bứt tốc, NIM mỏng và áp lực huy động vốn gia tăng

Toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng 2025: Lợi nhuận, tín dụng bứt tốc, NIM mỏng và áp lực huy động vốn gia tăng Nổi bật

Nhiều tiệm vàng ở TPHCM bỗng dưng… vắng tanh

Nhiều tiệm vàng ở TPHCM bỗng dưng… vắng tanh Nổi bật

Vượt qua mùa sale Black Friday: Dễ lắm, để ACB chỉ cho

Vượt qua mùa sale Black Friday: Dễ lắm, để ACB chỉ cho

07:34 , 19/11/2025
Sáng 19/11: Giá vàng bật tăng trở lại

Sáng 19/11: Giá vàng bật tăng trở lại

07:31 , 19/11/2025
Xóa bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh băn khoăn kê khai hóa đơn đầu vào

Xóa bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh băn khoăn kê khai hóa đơn đầu vào

06:52 , 19/11/2025
Chiều 18/11: Giá vàng giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng

Chiều 18/11: Giá vàng giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng

20:33 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên