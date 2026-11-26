Cận cảnh 8 cống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng vừa đồng loạt vận hành tại thành phố giàu nhất Việt Nam, hàng loạt khu vực sẽ thoát cảnh ngập do triều cường
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Văn Đoan - Quốc Hoàng 26-11-2026 - 10:27 AM |
Bất động sản
Hệ thống cống rộng 10-160 m thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM lần đầu vận hành liên hoàn chiều 25/11, đúng đợt triều cường. Tại một số tuyến đường từng ngập nặng như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong những ngày thử nghiệm, khi mực nước bên ngoài vượt 1,8 m.
Khoảng 12h ngày 25/11, Tập đoàn Trung Nam, nhà đầu tư dự án, lần lượt hạ cửa van tại 8 cống ngăn triều trọng điểm. Đợt vận hành nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các hạng mục, đánh giá hiệu quả ngăn triều trong điều kiện thực tế trước khi bàn giao, đưa công trình vào khai thác.
Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống đã được vận hành thử và ghi nhận kết quả bước đầu. Tại thời điểm triều bên ngoài vượt 1,8 m, mực nước phía trong vùng bảo vệ được kiểm soát, duy trì chênh lệch giữa hai phía trên 80 cm. Các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình được ghi nhận khô ráo trong thời gian thử nghiệm.
Đây là những khu vực từng chịu ảnh hưởng thường xuyên mỗi khi triều cường dâng. Nước từ kênh rạch tràn lên mặt đường khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều hộ dân phải đối mặt với tình trạng ngập nước trong sinh hoạt, kinh doanh. Trong đợt thử nghiệm gần đây, diện mạo tại một số điểm ngập được ghi nhận có sự thay đổi khi mặt đường duy trì khô ráo.
Tại cống Mương Chuối, công trình có khẩu độ lớn nhất lên tới 160 m, các cửa van được hạ từ từ theo quy trình kỹ thuật nhằm tránh thu hẹp dòng chảy đột ngột, gây áp lực và nguy cơ xói lở hai bên bờ sông. Theo ông Phạm Đức Pha, Trưởng phòng Kỹ thuật vận hành thuộc Trung Nam, thời gian đóng kín tại đây tối thiểu khoảng 30 phút với cửa van nhỏ và 45 phút với cửa van chính.
Cống Phú Định cũng được vận hành trong đợt thử nghiệm. Tại đây, cửa van mất khoảng 20 phút để đóng kín hoàn toàn. Quy trình đóng, mở được thực hiện căn cứ diễn biến thủy triều, mực nước thực tế và dự báo mưa. Khi triều dâng, cống đóng để ngăn nước từ bên ngoài tràn vào; khi triều rút, mực nước hai phía đạt điều kiện phù hợp, cửa cống được mở để hỗ trợ thoát nước.
Toàn dự án có 8 cống rộng từ 10-160 m, trong đó 6 cống lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Công trình còn có 6 km đê bao, kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh và 41 cống nhỏ dọc các đoạn đê bao từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.
Các cống được vận hành tập trung từ nhà quản lý trung tâm thông qua hệ thống giám sát và điều khiển tự động SCADA. Dữ liệu mực nước, lượng mưa tại 19 điểm quan trắc được thu thập để theo dõi diễn biến thủy văn, phối hợp điều khiển cửa van, trạm bơm và âu thuyền, đồng thời hỗ trợ cảnh báo, điều phối giao thông đường thủy.
Kịch bản vận hành được lựa chọn dựa trên mực nước triều dự báo tại trạm Phú An, tình hình mưa và cấp độ rủi ro thiên tai. Khi triều thấp, cửa cống được mở để nước lưu thông tự nhiên. Khi mực nước đạt ngưỡng quy định, cửa van đóng để ngăn triều xâm nhập và mở lại khi mực nước hai phía đạt điều kiện cho phép.
Nếu mưa lớn trùng thời điểm triều dâng, hệ thống có thể tiêu thoát nước một chiều, kết hợp vận hành các trạm bơm nhằm giữ mực nước kênh, rạch trong vùng bảo vệ không quá 1,2 m. Ngoài chức năng ngăn triều, công trình còn điều tiết mực nước, tạo dung tích tiếp nhận nước từ hệ thống thoát nước đô thị.
Dự án được trang bị hệ thống trạm bơm công suất lên tới 120 m³/giây. Theo đại diện nhà đầu tư, khi có dự báo mưa, hệ thống có thể chủ động bơm nước ra ngoài trước khoảng 6 tiếng để hạ mực nước trong kênh rạch. Với lượng mưa dưới 100 mm theo thiết kế, khu vực thuộc dự án có thể được kiểm soát ngập nếu hệ thống thoát nước trên đường phố thông thoáng, dẫn nước về kênh rạch.
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, nhấn mạnh: "Nếu nói về triều cường, chúng tôi khẳng định 100% toàn bộ vùng dự án đã được thiết kế - bao gồm khu vực huyện Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6 cũ - sẽ hoàn toàn không còn bị ngập do nước triều xâm nhập. Điều này đã được kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành vừa qua và sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, đơn vị thiết kế đánh giá chi tiết".
Khởi công năm 2016 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), dự án có tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng, là công trình chủ lực trong quy hoạch chống ngập 1547 của TP.HCM, hướng tới bảo vệ 19 quận, huyện cũ. Công trình nhiều lần tạm ngưng do vướng mắc, đến cuối năm 2025 mới thi công trở lại để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Do thời gian triển khai kéo dài, tổng mức đầu tư hiện được xem xét điều chỉnh.
Văn Đoan - Quốc Hoàng
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