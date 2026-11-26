Theo báo cáo của One Mount Group, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp tại TP.HCM trong quý III/2026 chỉ đạt khoảng 1.600 căn, giảm 83% so với quý trước và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số căn hộ giao dịch trực tiếp giữa chủ đầu tư và người mua, không bao gồm giao dịch chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp.

Chú thích: Lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp tại TP.HCM trong quý III/2026 đạt mức thấp nhất kể từ quý II/2024, giảm 83% so với quý trước và 72% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: One Mount Group.



One Mount Group nhận định, nguyên nhân khiến sức mua suy giảm đến từ mặt bằng giá căn hộ tại khu vực trung tâm tiếp tục neo cao, trong khi khu vực vùng ven ghi nhận xu hướng tăng giá.

Cụ thể, giá căn hộ sơ cấp bình quân tại TP.HCM (cũ) đã lên khoảng 104 triệu đồng/m², tăng 1% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bình Dương (cũ), mức giá này cũng đã lên khoảng 60 triệu đồng/m² (tăng 25% so với cùng kỳ), trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đạt khoảng 67 triệu đồng/m² (tăng 26% so với cùng kỳ).

Chú thích: Giá bán căn hộ sơ cấp bình quân tại TP.HCM cũ đã lên tới 104 triệu đồng/m², trong khi Bình Dương cũ đạt 60 triệu đồng/m² và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 67 triệu đồng/m². Nguồn: One Mount Group.

Bên cạnh mặt bằng giá cao, áp lực lãi suất cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sức mua. Theo báo cáo của One Mount Group, trong quý III/2026, lãi suất vay mua bất động sản sau thời gian ưu đãi được One Mount Group ghi nhận ở mức 13-15%/năm.

Chú thích: Tính đến cuối tháng 9/2026, lãi suất cho vay thả nổi mua bất động sản lên tới 14–15%/năm. Nguồn: One Mount Group



Thanh khoản thị trường suy yếu diễn ra cùng giai đoạn nhiều doanh nghiệp bất động sản có dự án tại TP.HCM ghi nhận doanh thu giảm trên 80% so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình là Khang Điền (KDH), doanh thu thuần quý III/2026 chỉ đạt khoảng 41 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 483 tỷ đồng, giảm 83%.

Theo đánh giá của TCBS, quý III là giai đoạn trũng bàn giao của Khang Điền khi gần như không có dự án đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trên báo cáo hợp nhất.

Một trường hợp khác là Phát Đạt (PDR). doanh thu thuần quý III/2026 của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 24 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 182 tỷ đồng, giảm 81%.

Tại An Gia (AGG), doanh thu thuần quý III/2026 đạt khoảng 24 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 161 tỷ đồng, giảm 70%.

Một doanh nghiệp khác có doanh thu suy giảm mạnh là Nam Long (NLG). Doanh thu thuần quý III/2026 của doanh nghiệp đạt khoảng 328 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.022 tỷ đồng, giảm 49%.

Theo báo cáo của Vietcap, doanh số bán bất động sản của Nam Long trong quý III/2026 đạt 647 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ và 78% so với quý trước. Doanh nghiệp chỉ bán được khoảng 100 sản phẩm trong quý, giảm 87% so với quý II theo SBBS.

Tình hình tại Novaland còn kém tích cực hơn. Theo bản tin nhà đầu tư tháng 10/2026, doanh nghiệp bán mới 218 sản phẩm trong 9 tháng đầu năm. Riêng quý III, số lượng bán mới chỉ đạt 19 sản phẩm, bình quân hơn 6 căn mỗi tháng.

Ở góc độ toàn thị trường, One Mount Group cho biết tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp TP.HCM trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 43%, thấp hơn 24 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hơn 40% nguồn cung dự kiến mở bán trong quý III đã phải lùi lịch, phản ánh sự thận trọng của các chủ đầu tư trước diễn biến sức mua.

Những số liệu này cho thấy tốc độ bán hàng tại một số doanh nghiệp đã chậm lại rõ rệt. Trong khi đó, doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính còn chịu ảnh hưởng bởi tiến độ bàn giao những sản phẩm đã bán từ các năm trước.