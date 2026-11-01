Nguồn cung giảm 77%

Nếu cách đây 1 năm, không ai có thể nghĩ thị trường bất động sản lại rơi vào cảnh "sale off" như hiện tại. Khi thị trường ào ào người mua người bán, nguồn cung ồ ạt, thanh khoản cao đẩy giá lập đỉnh.

Tuy nhiên, chỉ từ đầu năm 2026 đến nay thị trường bất động sản đã thực sự ngấm đòn. Giao dịch bỗng chốc chững lại, người mua im ắng, người bán cũng rút hàng về khiến nguồn cung trên thị trường liên tục giảm. Thậm chí, số liệu thống kê trong quý 3/2026 còn cho thấy nguồn cung mới căn hộ đã giảm đến 77% so với trước đó.

Theo số liệu của One Housing, tại Hà Nội nguồn cung mở mới quý 3 (Q3) đạt 2.200 căn (giảm 77% theo quý và giảm 74% theo năm), thấp nhất kể từ Q3/2023. Tại TP.HCM, nguồn cung mở mới Q3 đạt 2.500 căn (giảm 77% theo quý, giảm 54% theo năm), thấp nhất kể từ Q2/2025.

Hoạt động mở bán chững lại do sức cầu đang suy yếu, khiến một số chủ đầu tư tiếp tục kéo dài giai đoạn giữ chỗ, khảo sát nhu cầu thay vì chính thức mở bán theo kế hoạch. Lượng nguồn cung dời lịch mở bán chiếm trên 40% tổng nguồn cung dự kiến ra hàng trong Q3, cho thấy các chủ đầu tư đang thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm mở bán và ưu tiên kiểm chứng sức cầu trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Săn hàng tốt, giá "sale off" đến 30%

Trong khi nhiều doanh nghiệp quyết rút hàng về chờ thời đẹp mới bung thì không ít doanh nghiệp bất động sản đã liên tục tung ra các chính sách chưa từng có, nếu áp vào giá bán nhà người mua lúc này có thể mua với giá thấp hơn đến 30% so với năm ngoái.

Chị Linh (Hà Nội) vừa hồ hởi mua được một căn nhà ở Đan Phượng với giá đặc biệt tốt nhờ áp được "Voucher đặc quyền sở hữu nhà". Nếu căn nhà cách đây 2 năm có giá gốc lên tới 23 tỷ thì nay chị chỉ cần bỏ ra khoảng 17 tỷ. "Mua xong đã lãi ngay nếu so với giá gốc chủ đầu tư", chị Linh cho biết.

Tại Tây Ninh, một dự án nhà phố đưa ra mức chiết khấu 20%, hỗ trợ lãi vay hai năm và tặng nội thất. Một dự án nhà thấp tầng khác ở TP.HCM áp dụng chiết khấu tới 30% nếu thanh toán nhanh, kèm ưu đãi lãi suất kéo dài 5 năm.

Thậm chí tại Thái Nguyên, đơn vị bán hàng tại một dự án cam kết thuê lại trong 2 năm. Theo đó, các căn hộ 2 phòng ngủ được cam kết thuê lại với mức 9,5 triệu đồng/tháng, căn hộ 3 phòng ngủ lên tới 12 triệu đồng/tháng. Tổng lợi nhuận nhà đầu tư nhận về lên tới 288 triệu đồng, được chiết khấu thẳng vào giá mua.

Nhà đầu tư thoát hàng "giá nào cũng bán"

Nếu trên thị trường sơ cấp, các chủ đầu tư mạnh tay đưa ra các chính sách đặc biệt thì trên thị trường thứ cấp cũng xuất hiện làn sóng "thoát hàng". Nhiều nhà đầu tư muốn bán bằng mọi giá vì sợ áp lực nợ lãi suất cao.

Thực tế cho thấy, nhà đầu tư sức khỏe yếu dùng đòn bẩy tài chính du đỉnh bất động sản tại vùng ven Hà Nội, các tỉnh lân cận TPHCM giai đoạn 2024-2025 đến nay như ngồi trên đống lửa. Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Nhung (một môi giới BĐS với 10 năm kinh nghiệm cho biết) hiện nay đang có khách nhờ đẩy 1 căn biệt thự giá gốc 16 tỷ, khách đã trả 30%, vay vốn ngân hàng 70%.

"Khoảng 3 tháng nữa là căn nhà sẽ được bàn giao, khi đó mỗi tháng chỉ riêng tiền lãi vay khách phải trả lên đến trên 100 triệu đồng. Ban đầu khách định khi dự án bàn giao sẽ thoát hàng tuy nhiên với tình hình hiện nay sẽ rất khó bán. Vì vậy, chủ nhà sẵn sàng cắt rất sâu khoản tiền 30% giá trị căn hộ đã vào, miễn là có khách để gánh thay khoản nợ ngân hàng sắp tới", chị Nhung cho biết.

Chị Ly (Việt kiều Úc) cho biết, chị đã nhờ môi giới bán một lô đất nền trong dự án đất nền ở phía Bắc TPHCM. Nhưng rao bán cả 2 tháng nay vẫn không có khách hỏi mua. Vì cần tiền để lo khoản đầu tư ở nước ngoài nên chị có nhắn cho hàng loạt môi giới các sàn "giá nào cũng bán, hoa hồng cao". Tuy nhiên, dù đă "lỗ đơn lỗ kép", chị nhờ đến 10 môi giới nhưng đều nhận được những cái lắc đầu ngao ngán.

Hiện nay, tình trạng nhà đầu tư muốn thoát hàng bằng mọi cách không hiếm. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư chấp nhận mất 200-300 trăm triệu đặt cọc ban đầu bởi nếu ký hợp đồng thời điểm này sẽ phải vào tiếp tiền, còn nếu sử dụng vay ngân hàng nhiều người lo ngại sẽ không có khả năng trả nợ khi nhận bàn giao căn hộ, khi đó nhà không bán được, nợ ngân hàng hàng tháng không gánh nổi.

( Lượng giao dịch căn hộ chung cư giảm mạnh trong quý 3. Nguồn tổng hợp từ Onhousing).

Số liệu từ các đơn vị phân tích thị trường cho thấy lượng giao dịch bất động sản thời gian gần đây giảm mạnh. So với giai đoạn đỉnh vào quý 4/2025 lượng tiêu thụ căn hộ quý 3/2026chỉ bằng 1/6. Mặc dù giá tốt nhưng số lượng người mua vẫn khá thấp.

Đã đến thời đi "shopping"

Trong khi nhiều người tiếp tục chờ đáy, tiếp tục chờ giảm giá nhà thì trên thị trường đã xuất hiện một lớp nhà đầu tư mới đang đi săn hàng mua vào.

Theo ông Phạm Đức Toản, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, hiện đang là thời cơ “săn mồi" lý tưởng của các nhà đầu tư giàu tiềm lực khi các nhà đầu tư đang phải vật lộn với lãi suất ngân hàng.

Chị Phạm Hoa (một nhà đầu tư kỳ cựu với khối tài sản BĐS lên đến vài trăm tỷ) cho biết đây là thời điểm nên đi "ngắm nghía" để xem hàng tốt. Còn việc xuống tiền hay không thì lại tùy vào từng trường hợp cụ thể, bởi trên thị trường thứ cấp mức giá khá khác biệt. Người cần tiền sẵn sàng hạ giá sâu, người chưa gấp thì vẫn đòi giá cao. Chính vì thế đi "shopping" tầm này là phải gặp được người bán và hàng ưng.

"Đây là thời điểm người mua tha hồ lựa hàng đẹp và có quyền mặc cả. Tuy nhiên, mua ở thời điểm hiện tại là xác định đầu tư lâu dài. Và phải là bất động sản gắn với dòng tiền thì mới bền vững. Đã qua rồi thời mua xong chờ 2-3 năm sẽ lướt sóng bán giá cao. Dù thị trường nhiều hàng đẹp nhưng con mắt người mua lúc này buộc phải tinh tường hơn mới có thể tìm thấy hàng thửa", chị Hoa đưa ra lời khuyên.







