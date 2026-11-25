Ngày 25/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Công ty TNHH Taiyo Kisokogyo (Nhật Bản) tổ chức hội thảo tổng kết Dự án PRES “Khảo sát xác minh hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực tư nhân để triển khai hệ thống tái sử dụng bùn nạo vét từ sông tại Việt Nam”. D ự án do JICA viện trợ không hoàn lại, triển khai từ tháng 5/2025.

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết việc xử lý bùn nạo vét sông ngòi đang là bài toán được quan tâm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều đô thị lớn, song các cơ quan quản lý vẫn lúng túng trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Để kiểm chứng khả năng ứng dụng tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ trộn trong đường ống (Pipeline Mixing System) tại khu đất dự kiến xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ở tỉnh Ninh Bình (khu vực Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ).

Đợt thi công thực nghiệm diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 9/6 với 1.000 m³ bùn nạo vét đã được cải tạo liên tục để xây dựng các khối đắp thử và đánh giá sức chịu tải. Kết quả đáp ứng yêu cầu chịu tải của nền đường cao tốc, đường cấp I và cấp II.

Hệ thống xử lý bùn thải thành vật liệu xây dựng. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Lời giải cho bài toán thiếu cát san lấp

Ông Tsuchiya Atsuo, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty Taiyo Kisokogyo kiêm Giám đốc kỹ thuật Dự án PRES, đánh giá việc tái sử dụng bùn nạo vét có thể vừa giải quyết tình trạng thiếu bãi đổ thải, hạn chế đổ trộm, vừa bổ sung nguồn vật liệu đắp nền đường, đê sông và san nền khu dân cư. Tại Nhật Bản, công nghệ này đã góp phần giúp tỷ lệ tái sử dụng bùn thải xây dựng đạt 94,6% vào năm 2018.

Dù kết quả bước đầu khả quan, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều thách thức khi đưa công nghệ ra thực tế. GS.TS Nguyễn Hoàng Giang lưu ý bùn thực tế tại các sông, hồ Việt Nam thường có độ ẩm trên 80%, lẫn nhiều tạp chất hữu cơ và kim loại nặng, đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để điều chỉnh cấp phối. Thực tế thử nghiệm cũng từng ghi nhận tình trạng đá, bao tải và rác lẫn trong bùn gây tắc nghẽn đường ống, buộc phía Nhật Bản phải bổ sung lưới sàng lọc rác trước khi đưa vào dây chuyền.

Bên cạnh đó, để thương mại hóa công nghệ này tại Việt Nam, ông Tsuchiya Atsuo cho rằng cần tháo gỡ ba nút thắt lớn gồm ban hành đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật cho đất cải tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ về tái sử dụng bùn thải và tối ưu bài toán chi phí thông qua việc giảm lượng xi măng xử lý đối với bùn có độ ẩm cao.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp Nhật Bản cùng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và JICA sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình quy mô lớn như đường cao tốc, đường sắt và cảng biển.