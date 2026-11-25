Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô từ năm 2026, thực hiện năm 2027, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước 2035.

Nghị quyết nêu rõ, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể; hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật chuyên ngành và đôn đốc các địa phương thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Về tiến độ thực hiện, Nghị quyết nêu rõ: Chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Trong đó, với các dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Cụ thể: tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần hoàn thành trong quý II năm 2027; thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong tháng 9/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần còn lại: Triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn Dự án trước năm 2035.