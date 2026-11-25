Từ vị trí thuận tiện đến cách sống lý tưởng

Sau 25 năm phát triển, dân số khu Nam TP. Hồ Chí Minh đã hơn 1,5 triệu người. Nơi đây trở thành một trong những cực đô thị đông đúc và phát triển bậc nhất thành phố, nhiều gia đình chọn an cư nhờ hệ thống giáo dục, y tế, thương mại và các khu đô thị quy hoạch bài bản.

Nhu cầu nhà ở cũng theo đó chuyển dịch. Khi những yêu cầu cơ bản đã được đáp ứng, người mua chú trọng hơn đến trải nghiệm từng căn hộ: mức độ riêng tư, chất lượng không gian chung, sự cân bằng giữa công việc và đời sống.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu đô thị CELESTA, Celesta Gold được phát triển như khách sạn chuẩn 5 sao, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng trên quỹ đất 1,28 ha. Với 420 căn hộ, dự án tạo nên một cộng đồng vừa phải, đồng thời dành nhiều diện tích hơn cho không gian chung và tiện ích phục vụ cư dân.

Từ đây, cư dân kết nối thuận tiện với Phú Mỹ Hưng, SC VivoCity, Đại học RMIT, Bệnh viện FV cùng nhiều tiện ích của khu Nam.

Trải nghiệm bắt đầu ngay từ hành trình trở về

Celesta Gold phát triển trải nghiệm cư dân theo tiêu chuẩn mô hình lưu trú cao cấp, từ những điểm chạm đầu tiên khi trở về. Cổng Chào Celesta Gold, Tường Cảnh Quan Ánh Kim dẫn lối vào Đại Sảnh Thông Tầng với trần cao và tầm nhìn hướng ra hồ bơi, tạo nên sự chuyển tiếp rõ ràng từ nhịp đô thị bên ngoài sang môi trường sống bên trong.

Các không gian đón tiếp được phân tách theo nhu cầu. Sảnh Tiếp Khách Riêng Tư và Lobby Lounge dành cho những cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân hay đối tác. Sảnh căn hộ tách biệt với khối thương mại, giữ sự yên tĩnh cho hành trình trở về.

Hai tòa tháp sử dụng mặt ngoài kính kết hợp hệ chiếu sáng mặt đứng, tạo diện mạo thanh lịch trên trục Nguyễn Hữu Thọ khi thành phố lên đèn. Hệ kính lớn trong căn hộ giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn về cảnh quan ven sông.

Sảnh Đặc Quyền Exclusive Lounge nâng tầm trải nghiệm sống

Một điểm đáng chú ý tại Celesta Gold là Sảnh Đặc Quyền Exclusive Lounge, không gian rộng 115 m² dành riêng cho cư dân. Thay vì giới hạn mọi hoạt động trong căn hộ, gia chủ có thêm một địa điểm để làm việc, gặp gỡ hoặc tổ chức những buổi tiệc ấm cúng.

Không gian này có lối vào riêng, các phòng biệt lập cùng hệ vách ngăn di động điều chỉnh theo quy mô từng cuộc gặp. Hệ thống cách âm và liên lạc video hỗ trợ các buổi trao đổi công việc cần sự kín đáo, trong khi Dining Lounge và khu bếp đầy đủ phục vụ những bữa tối thân mật.

(Phối cảnh Exclusive Lounge)

Theo cách đó, khái niệm về một ngôi nhà không còn giới hạn trong diện tích căn hộ, mà mở rộng sang những không gian chung được sử dụng theo nhu cầu riêng.

59 tiện ích cho những cách tận hưởng thời gian khác nhau

Trong đời sống đô thị, thời gian ngày càng trở thành một nguồn lực đáng giá. Một hệ tiện ích được tổ chức tốt không chỉ gia tăng lựa chọn, mà còn giúp cư dân giảm thời gian di chuyển, chủ động hơn với quỹ thời gian của mình.

Tại Celesta Gold, 59 tiện ích được bố trí trên bốn tầng trải nghiệm. Người yêu golf có thể tập luyện tại Phòng Golf Mô Phỏng và Sân Golf Giả Lập; sau giờ làm việc, Hồ Jacuzzi Ánh Sáng và phòng xông hơi là nơi thư giãn. Hồ Ngọc Lam dài 50 m với hệ thống chiếu sáng dưới nước là điểm nhấn cảnh quan mang tinh thần nghỉ dưỡng.

(Phối cảnh tiện ích Hồ Ngọc Lam dài 50m)

Trên tầng thượng, Điểm Hẹn Hoàng Hôn dành cho bữa tối ngắm thành phố khi ngày chuyển sang đêm, bên cạnh Rạp Phim Giữa Tầng Không và Đài Ngắm Sao. Những tiện ích này góp phần tạo nên những khoảng thời gian chất lượng ngay tại nơi ở.

(Phối cảnh tiện ích Rạp Phim Giữa Tầng Không tại dự án Celesta Gold)

Cân bằng sức khỏe và đời sống trong cùng một cộng đồng

Bên cạnh giải trí, wellbeing đang trở thành trọng tâm của các dự án nhà ở cao cấp. Tại Celesta Gold, phòng Gym, CrossFit, Pilates cùng đội ngũ PT hoạt động 24/7, giúp cư dân chủ động thời gian tập luyện. Khu Vườn Dưỡng Sinh bổ sung một khoảng xanh cho những hoạt động nhẹ nhàng.

(Phối cảnh Phòng Gym)

Giá trị của một khu căn hộ cao cấp còn được làm nên bởi cộng đồng cư dân. Tại Celesta Gold, "tinh hoa" không chỉ được hiểu qua vị thế, thành tựu. Đó còn là những giá trị cùng chia sẻ: gu thẩm mỹ tinh tế, sự quan tâm đến sức khỏe, sự trân trọng thời gian dành cho gia đình, mong muốn kết nối với những người cùng chí hướng.

Định hướng đặt chất lượng sống làm trọng tâm của dự án đã được ghi nhận qua giải thưởng "Best Wellbeing Condo Development" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Một định nghĩa khác về giá trị nơi ở

Giữa tốc độ phát triển nhanh của khu Nam TP. Hồ Chí Minh, Celesta Gold tập trung vào những yếu tố ngày càng được coi trọng: vị trí thuận tiện, không gian riêng tư, tiện ích được tổ chức theo nhu cầu thực tế, một cộng đồng tương đồng về cách tận hưởng cuộc sống.

Mỗi trải nghiệm tại Celesta Gold đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp cư dân sử dụng thời gian của mình theo cách chủ động và trọn vẹn hơn. Bởi giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở những gì hiện hữu bên trong, mà còn ở những khoảnh khắc mà nơi ấy tạo điều kiện để mỗi người sống theo cách mình mong muốn.

CELESTA GOLD – PURE GOLD LIVING

Tìm hiểu dự án và đăng ký tham quan Sales Gallery, căn hộ mẫu tại C16 – C17 – C18, Celesta Avenue, số 304 – 306 – 308 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM.

Hotline: 0944 139 382

‎Website: celesta.com.vn/gold