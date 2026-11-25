‏Thỏa thuận mới nâng tổng số dự án hợp tác giữa Sun Group và Hilton lên 10 và ‏‏hơn 5.000‏‏ phòng khách sạn. Riêng tại Phú Quốc, danh mục hợp tác giữa hai bên sẽ có tổng cộng 7 khách sạn thuộc 7 thương hiệu khác nhau sẽ góp phần nâng tầm đảo Ngọc thành trung tâm nghỉ dưỡng và du lịch MICE đẳng cấp quốc tế.‏

‏Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa ‏‏Sun Group‏‏ và Hilton, nối tiếp thỏa thuận chiến lược được ký kết tháng 10/2025. Việc bổ sung 4 dự án khách sạn mới tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác dài hạn và ngày càng sâu sắc giữa hai tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, đồng thời cho thấy tầm nhìn dài hạn trong phát triển những điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế.‏

‏Theo thỏa thuận mới, bốn khách sạn thuộc các thương hiệu Signia by Hilton, Canopy by Hotels, Tapestry Collection by Hilton và Tempo by Hilton sẽ được phát triển tại Nam đảo Phú Quốc và Hòn Thơm. Cùng với La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đang vận hành, hệ thống này sẽ mang đến danh mục lưu trú đa dạng, từ nghỉ dưỡng sang trọng, khách sạn phong cách sống đến dịch vụ dành cho khách công vụ và MICE. Sự mở rộng hiện diện của Hilton tại Phú Quốc không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của đảo Ngọc đối với các tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu, mà còn mở ra triển vọng phát triển một điểm đến nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện quốc tế với nhiều phân khúc lưu trú khác nhau.‏

‏Tâm điểm của lần hợp tác này là ‏‏Signia by Hilton Phu Quoc Thom Island‏‏, ‏‏khách sạn gần 1000 phòng dự kiến khai trương vào quý IV/2028 tại đảo Hòn Thơm. Đây sẽ là dự án ‏‏tiên phong ‏‏đưa thương hiệu Signia by Hilton đến Đông Nam Á, với định vị khách sạn sang trọng kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe cùng không gian tổ chức hội nghị, sự kiện và những lễ kỷ niệm đặc biệt.‏

‏Phối cảnh Canopy by Hilton Phu Quoc Thom Island & Signia by Hilton Thom Island dự kiến cung cấp hơn 1200 phòng lưu trú tại Hòn Thơm, Phú Quốc.‏

‏Cùng tọa lạc tại Hòn Thơm, Canopy by Hilton Phu Quoc Thom Island dự kiến sở hữu 289 phòng, nổi bật với thiết kế giàu bản sắc địa phương, không gian kết nối cộng đồng và trải nghiệm ẩm thực được tuyển chọn. Cùng với đó, Tapestry Collection by Hilton tại Hòn Thơm sẽ mang đến một lựa chọn lưu trú giàu cá tính, đề cao những trải nghiệm khác biệt và dấu ấn văn hóa bản địa. Với danh mục hơn 200 khách sạn độc lập trên toàn cầu, mỗi khách sạn Tapestry Collection mang một câu chuyện riêng, được thể hiện qua thiết kế, ẩm thực và những trải nghiệm khám phá điểm đến. Sự hiện diện của thương hiệu này sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng tại Hòn Thơm, hướng tới những du khách yêu thích khám phá và tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ.‏

‏Phối cảnh dự án Tapestry Collection by Hilton tại Hòn Thơm, Phú Quốc, với định hướng phát triển mô hình khách sạn mang dấu ấn riêng và bản sắc địa phương.‏

‏Trong khi đó, Tempo by Hilton Phu Quoc dự kiến có 703 phòng, tọa lạc tại "đại lộ khách sạn" Ruby Beach. Dự kiến khai trương cuối năm 2029, đây sẽ là khách sạn Tempo ‏‏tiên phong‏‏ tại Việt Nam, hướng tới thế hệ du khách hiện đại với thiết kế năng động, không gian làm việc linh hoạt, tiện ích chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực cân bằng.‏

‏Sự hiện diện của Tempo tại Ruby Beach đặc biệt có ý nghĩa khi khu vực này đang được đầu tư trở thành trung tâm hội nghị, lưu trú và sự kiện quốc tế phục vụ APEC 2027. Tại đây, Sun Group đang đầu tư Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ ngồi cùng quần thể khách sạn cao cấp và hạ tầng kết nối đồng bộ. Sau APEC 2027, những công trình này được kỳ vọng tạo nền tảng để Phú Quốc thu hút các hội nghị, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp và đoàn khách quốc tế quy mô lớn.‏

‏Phối cảnh Tempo by Hilton Phu Quoc với quy mô dự kiến 703 phòng, tọa lạc tại Ruby Beach, khu vực phát triển tổ hợp khách sạn, hội nghị và sự kiện phục vụ APEC 2027.‏

‏Cùng với việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phát triển hệ thống giao thông kết nối sân bay – trung tâm hội nghị và các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng tại Nam đảo, sự tham gia của những thương hiệu khách sạn toàn cầu sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch MICE, đưa Phú Quốc tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến sự kiện hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.‏

‏Ông Alan Watts, Chủ tịch Hilton khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ:‏‏ "Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thị trường tăng trưởng đầy triển vọng nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch mạnh mẽ và sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách quốc tế. Trong bối cảnh nhu cầu đối với các hành trình du lịch đề cao những trải nghiệm độc đáo ngày càng tăng, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để Phú Quốc khẳng định vị thế trong nhóm những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt với Sun Group, đưa thêm bốn thương hiệu khách sạn đẳng cấp quốc tế đến với đảo ngọc Phú Quốc sôi động và chào đón ngày càng nhiều du khách đến trải nghiệm dịch vụ hiếu khách đặc trưng của Hilton tại điểm đến đặc biệt này."‏

‏Ông Alan Watts, Chủ tịch Hilton khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ về triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt Nam và sức hút điểm đến Phú Quốc.‏

‏Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Phó Tổng giám đốc Sun Group & Tổng giám đốc Khối giải trí - nghỉ dưỡng của tập đoàn nhấn mạnh: ‏‏"Khi một tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới chọn đặt 7 khách sạn với 7 thương hiệu khác nhau trên cùng một hòn đảo, đó là lá phiếu tín nhiệm dành cho cả điểm đến chứ không chỉ cho một dự án. Niềm tin ấy được xây trên một hệ sinh thái đồng bộ mà Sun Group kiên trì kiến tạo suốt nhiều năm. Phú Quốc đã sẵn sàng trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam và điểm đến mới của thế giới, trong và sau APEC 2027."‏

‏Hiện Hilton vận hành 25 khách sạn tại Việt Nam và đang phát triển thêm 25 khách sạn mới. Trên toàn cầu, tập đoàn sở hữu 28 thương hiệu với hơn 9.600 khách sạn, trên 1,4 triệu phòng tại 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.‏

‏Việc tiếp tục hợp tác với Hilton khẳng định chiến lược nhất quán của Sun Group trong gần hai thập kỷ qua: đồng hành cùng các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu để kiến tạo những công trình nghỉ dưỡng khác biệt, nâng chuẩn dịch vụ và từng bước đưa các điểm đến Việt Nam lên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu./.‏