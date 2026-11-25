Theo Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Chính phủ giao UBND 7 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng và phát triển không gian hai bên tuyến.

Tính cơ chế phân chia nguồn thu từ các dự án đô thị, công nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch khu vực phụ cận Vành đai 5 để quy hoạch, triển khai lập các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng và khu vực phát triển đô thị.

Việc quản lý quỹ đất hai bên tuyến phải gắn với định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghiệp, thương mại, dịch vụ của khu vực.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu các địa phương nghiên cứu, đề xuất phương thức phát triển và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu chức năng và khu vực phát triển đô thị lân cận tuyến đường, báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ phân chia và phương thức thực hiện đối với nguồn thu từ việc phát triển các dự án nói trên trong năm 2027.

Trung ương bố trí tối đa 61.394 tỷ đồng cho tuyến cao tốc 116km

Về nguồn vốn, ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 được bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc dài khoảng 116km, thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên.

Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách Trung ương này không được sử dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Thay vào đó, UBND các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng đường song hành.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chủ động tạm ứng ngân sách địa phương cho những nhiệm vụ chi thuộc ngân sách Trung ương trong trường hợp nguồn vốn Trung ương đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí. Khoản vốn tạm ứng sẽ được ngân sách Trung ương hoàn trả khi được bố trí, với mức tạm ứng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương đã giao cho dự án sau khi trừ đi dự toán hằng năm đã bố trí.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Chính phủ điều hòa vốn giữa các dự án thành phần, đồng thời nghiên cứu sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để bảo đảm tiến độ, tránh tình trạng dự án phải dừng hoặc tạm dừng do không cân đối được vốn.

Hệ thống 7 tuyến đường vành đai của thành phố Hà Nội. Ảnh: VnE

Phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trước tháng 9/2027

Về tiến độ, Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đáp ứng kế hoạch triển khai dự án.

Đối với tuyến cao tốc khoảng 116km qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên, mục tiêu đặt ra là bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước tháng 9/2027 để phục vụ các gói thầu xây lắp khởi công trong năm 2027. Toàn bộ mặt bằng còn lại phải được bàn giao trong quý II/2028.

Chính phủ đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh chi phí bất hợp lý. Các địa phương phải tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép hoặc sử dụng đất sai mục đích trong phạm vi dự án nhằm trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh, ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án thành phần trước tháng 9/2027.

Vành đai 5 dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035

Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Riêng các dự án thành phần đầu tư tuyến cao tốc khoảng 116km sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt trong quý II/2027. Công trình dự kiến khởi công trong tháng 9/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần còn lại, Chính phủ yêu cầu triển khai hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

Về kết nối hạ tầng, Hà Nội được giao triển khai đầu tư nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Trong khi đó, Ninh Bình và Phú Thọ phải đẩy nhanh các dự án liên quan để bảo đảm kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả với tuyến đường.