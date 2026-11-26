Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an tại ô đất ký hiệu 6.2, thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội). Dự án do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 1,13ha, khởi công từ tháng 8/2025 gồm 3 khối nhà ở xã hội cao 30 tầng, cung cấp khoảng 1.056 căn hộ chung cư, với diện tích từ 64m²-77m².

Phối cảnh dự án nhà ở cho công an nằm ở đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: UBND phường Dương Nội.

Theo thông tin công bố, giá bán nhà ở xã hội tại dự án khoảng 32 triệu đồng/m² (chưa VAT), tương đương căn nhỏ nhất có giá từ 2 tỷ đồng. Nếu tính cả 5% VAT và 2% phí bảo trì, đơn giá tại đây khoảng 34,3 triệu đồng/m². Mức giá này được xác định trên cơ sở hồ sơ giá bán, giá thuê mua do Công ty TNHH Xuân Mai - Nam Hà Nội gửi cơ quan chức năng.

Với mức giá vừa được công khai, dự án trở thành một trong những dự án có giá bán cao nhất tại Hà Nội, vượt các mức giá từng được công bố tại một số dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

Dự án dự kiến nhận hồ sơ từ 30/11 trong thời gian một tháng. Thời gian bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Trước đó, dự án nhà ở xã hội tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá bán bình quân khoảng 32,24 triệu đồng/m².

Dự án Valenta Nguyễn Xiển tại phường Thanh Liệt có giá bán bình quân khoảng 31,4 triệu đồng/m².

Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang bổ sung nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội trước đó, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại xã Hạ Bằng sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m².

Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m² (đã gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 37,56m²-77m², người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội Phúc Thịnh tại xã Phúc Thịnh do Công ty Cổ phần Hnasa làm chủ đầu tư, có tên thương mại Arlington, dự kiến có giá bán 29,8 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý IV/2026 và hoàn thành dự án vào quý II/2028...