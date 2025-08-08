Cận cảnh cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang bước vào giai đoạn nước rút, với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào ngày 19-8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tuyến chính dài 11,5 km đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng thi công. Hiện nay, các lớp bê tông nhựa mặt đường đang được thảm những đoạn cuối cùng.
Dự án cao tốc Tuý Loan - Hoà Liên sắp cán đích
Trong quá trình thi công, một số hộ dân tại khu vực cầu Trung (phường Hòa Khánh) phản ánh tình trạng nước mưa tràn vào nhà. Nguyên nhân là địa hình khu vực này vốn trũng thấp, trong khi tuyến cao tốc không được nâng nền để tránh phát sinh chi phí lớn.
Để khắc phục tạm thời, dự án đã đào rãnh, lắp đặt hệ thống cống, chờ thành phố triển khai thi công đường gom và khu tái định cư nhằm xử lý triệt để tình trạng trên.
Tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đi qua địa phận phường Hải Vân, phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP Đà Nẵng. Ở giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp.
Đường gom song hành có quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.
Tổng mức đầu tư của dự án gần 2.113 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm hơn 951 tỉ đồng.