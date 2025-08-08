Tại báo cáo trình Thành ủy và UBND thành phố về các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH TP HCM đã đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu.

Mức hỗ trợ thêm là 20%, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 20% để có lương hưu khi tham gia đủ 15 năm, được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95%.

Cán bộ BHXH TP HCM vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Các căn cứ để BHXH TP HCM đưa ra đề xuất là theo Điều 98 Luật BHXH năm 2024 (hiệu lực từ ngày 1-7-2025), người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Bên cạnh đó, tại Khoản 6 Điều 6 Luật này và Điều 5 Nghị định 159/2025/NĐ-CP khuyến khích các địa phương tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện và hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị định 159/2025/NĐ-CP.

Ngoài đề xuất trên, để đảm bảo quyền lợi cho người dân sau sáp nhập TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, BHXH TP HCM còn đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 địa phương này để làm căn cứ xây dựng Nghị quyết về: hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên là người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi) đến dưới 75 tuổi; học sinh; Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Mức đề xuất cụ thể như sau: