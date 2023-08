Cận cảnh cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây 576 tỉ đồng sắp về đích

Dự án đường Vành đai TP Tân An có chiều dài khoảng 23 km, mặt đường rộng 33m, điểm đầu giao với ngã tư Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa), điểm cuối tại nút giao đường Quốc lộ 1 và ĐT 833 (Tp. Tân An). Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Đây là một trong ba công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.