Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9

Được khởi công từ năm 1902 dưới thời Pháp thuộc, cầu Đuống là một trong những công trình giao thông lâu đời bậc nhất của Hà Nội. Hơn một thế kỷ tồn tại, cây cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và phát triển.