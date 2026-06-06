Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9
Hà Nội dự kiến tháo dỡ cầu Đuống cũ hơn 120 năm tuổi vào tháng 9/2026 sau khi cầu mới vận hành, nhằm giải tỏa điểm nghẽn giao thông đường thủy.
- 06-06-2026
- 06-06-2026
- 06-06-2026
Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9/2026.
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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