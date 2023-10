Cận cảnh chung cư mini sai phép 'nhồi' gần 200 căn hộ vừa bị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện bài đăng giới thiệu, cho thuê căn hộ tòa

Thậm chí, ngay lối rẽ vào đường Phú Hữu, một tấm biển quảng cáo lớn được dựng lên với tiêu đề

Theo thông tin giới thiệu, tòa nhà có 9 tầng với 160 phòng, diện tích từ 25 - 55m2 với giá cho thuê từ 2,9 - 5,5 triệu đồng/tháng và cách các trường đại học lớn như FPT hay Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ từ 1,5 - 2,5 km.

Để hợp thức hóa cho công trình không phép, huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép cho công trình này. Theo đó, tháng 4/2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cấp GPXD số 32 cho ông Vũ Minh Công và bà Nguyễn Thị Quý Hợi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, Thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5m2. Công trình được cấp phép 3 tầng + tum, diện tích tầng 1 là 150m2, tổng diện tích sàn gần 492m2, mật độ 20,7%.

Do quy mô quá "khủng" nên cả tòa

Liên quan đến “chung cư cao cấp My House”, theo tìm hiểu của PV, hồi tháng 3/2023, UBND xã Tân Xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Công, chủ đầu tư công trình do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Giữa tháng 3/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Công do xây dựng không phép.

Điều đáng nói, sau khi được cấp phép, công trình vẫn tiếp tục xây dựng sai phép với quy mô “khủng”. Theo ghi nhận của PV, công trình xây gần như hết đất, cao 9 tầng với gần 200 căn hộ.

Trước những vi phạm của chủ công trình, đến tháng 6/2023, UBND huyện Thạch Thất có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó yêu cầu buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm không phù hợp với GPXD được cấp. Tuy nhiên, tại quyết định này cũng không ghi rõ thời gian thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm.

Sau đó, ngày 26/6/2023, huyện Thạch Thất quyết định thu hồi GPXD đối với công trình này với lý do chủ công trình không khắc phục việc xây dựng sai với GPXD. Như vậy, từ công trình không phép, sau khi được huyện Thạch Thất cấp phép để “hợp thức” sai phạm thì đến nay tòa nhà “Chung cư cao cấp My House” với quy mô 9 tầng lại trở về là công trình không phép.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ cho rằng đây là hầm gửi xe của một dự án nhà ở nào đó.

Theo ghi nhận của PV, tại tầng 1 “chung cư cao cấp My House” là hầm để xe, tầng 2 là siêu thị, bếp ăn và một số căn hộ, từ tầng 3 đến tầng 8 là căn hộ cho thuê, tầng 9 là quán café và một số căn hộ.

Thậm chí, do quy mô quá "khủng" nên cả tòa chung cư này có riêng một trạm biến áp.

Các phòng trong tòa nhà được bố trí giống như một căn hộ khép kín với bếp, giường, tủ, điều hòa, nhà vệ sinh, ban công,...

Việc công trình xây vượt đến 6 tầng với quy mô “khủng” rồi bị rút giấy phép khiến dư luận đặt câu hỏi, khi phát hiện vi phạm tại sao chính quyền địa phương không đình chỉ, xử lý dứt điểm, liệu có sự "tiếp tay" hay buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương để công trình xây hoàn thiện, đưa vào sử dụng?.

Được biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Tiền Phong về

Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố”.

“Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền”, văn bản của UBND TP nhấn mạnh.