Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau

14-10-2025 - 16:11 PM | Lifestyle

Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng. Sau gần một năm thi công, tới nay con tôm đã cơ bản hoàn thành.

Clip: Quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng con tôm Cà Mau về đêm.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 1.

Theo thiết kế, biểu tượng con tôm Cà Mau﻿ ở quảng trường Phan Ngọc Hiển cao khoảng 23 m, trong đó chiều dài con tôm khoảng 14 m.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 2.

Biểu tượng con tôm được xây kiên cố bằng bê-tông cốt thép, ốp gốm và đá, thiết kế 3D hiện đại.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 3.

Con tôm﻿ được trang bị đèn chiếu sáng nghệ thuật để tăng điểm nhấn về đêm.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 4.

Con tôm ôm quả địa cầu được xây dựng với mục đích tôn vinh ngành tôm - thế mạnh kinh tế của Cà Mau, thêm điểm nhấn thu hút du lịch. Riêng công trình này có kinh phí khái toán ban đầu khoảng 22 tỷ đồng.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 5.

Hình ảnh con tôm khổng lồ đặt giữa quảng trường Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 6.

Du khách đến Cà Mau có thêm địa điểm check-in với biểu tượng con tôm.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 7.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất nước, với gần 423.000 ha.

Cận cảnh con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau- Ảnh 8.

Tôm trở thành ngành hàng chủ lực giúp người dân làm giàu, đóng góp quan trọng vào kinh tế của địa phương. Năm nay, dự kiến xuất khẩu tôm của Cà Mau đạt trên 1,4 tỷ USD.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

