Cận cảnh công trường thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuyên vùng đất Chín Rồng

Video cận cảnh công trường thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau:

Theo ông Nguyễn Thành Lộc (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phụ trách điều hành dự án), sau gần 8 tháng thi công, dự án hiện mới đạt tiến độ tổng thể gần 10% khối lượng xây lắp. Khó khăn nhất thời gian qua là việc thiếu hụt nguồn vật liệu đất, cát đắp gia tải nền đường; vướng mặt bằng sạch ở một số vị trí do người dân chưa di dời, bàn giao cho dự án, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ.

Hiện tại, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu đã duy trì tổ chức gần 130 mũi thi công, huy động hơn 400 đầu máy móc thiết bị các loại và khoảng 800 kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động... trải dài trên toàn tuyến dự án, đảm bảo tiến độ thi công.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đoạn thi công nút giao IC2 qua quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Công trường thi công cao tốc đoạn thành phần Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2.

Tại điểm dự án qua TP Cần Thơ, do vẫn còn vướng mặt bằng, nên các nhà thầu đang tập trung thi công móng cầu để đảm bảo tiến độ.

Các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt các hạng mục: Đào hữu cơ phần tuyến đường cao tốc; đắp cát gia tải, gia cố nền đường; đóng cọc bê tông dự ứng lực và đổ móng, trụ, dầm cầu...

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến đường bộ cao tốc quan trọng nhất đồng bằng sông Cửu Long khi kết nối nhiều tỉnh thành, có điểm đầu tại nút giao IC2 (nút giao nối vào quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ), điểm cuối nối tuyến tránh TP Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua QL91B Nam Sông Hậu.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đến thời điểm này, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao 107,56/110,86 km tuyến cao tốc và 23,2/25,85 km tuyến nối (đạt trên 97%), trong đó mặt bằng sạch có thể thi công được khoảng 104,56/110,86 km tuyến cao tốc (đạt 94%) và 22,95/25,85 km tuyến nối (đạt 88%). Mặc dù các địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu theo Nghị quyết số 18 của Chính phủ là bàn giao 100% mặt bằng sạch cho dự án trong quý II/2023.

Về công tác bố trí tái định cư, dự án có 2 khu đang triển khai giao nền cho các hộ dân (Cần Thơ đã giao 204 nền cho 168 hộ, Cà Mau chưa giao nền) và 5 khu xây dựng mới tại Hậu Giang, Kiên Giang. Bên cạnh đó, các địa phương đã di dời hạ tầng kỹ thuật các vị trí cấp bách phục vụ thi công an toàn, đang tiếp tục triển khai các vị trí còn lại, dự kiến tháng 9/2023 sẽ hoàn thành việc di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật.

Thi công móng, trụ, dầm cầu cạn trên tuyến cao tốc.

Tổng nhu cầu cát đắp nền cho toàn dự án cần hơn 18 triệu m3, riêng năm 2023 là 9,1 triệu m3, nhưng đến nay lượng cát các địa phương mới có kế hoạch cung cấp khoảng 3 triệu m3.

Nhà thầu tập kết máy cẩu chuyên dụng và cọc bê tông dự ứng lực trên công trường chuẩn bị thi công.

Công nhân điều khiển những chiếc máy lu, máy múc, máy ép cọc bê tông dự ứng lực... mải miết thi công với quyết tâm “đua” tiến độ, sớm hoàn thành cuốn chiếu từng hạng mục nhà thầu đề ra.

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng tốc thi công hệ thống móng, trụ cầu cạn trên tuyến cao tốc.

Tập trung nhân lực đan dầm sắt hầm chui trên tuyến cao tốc.

Đến trung tuần thàng 8/2023, dự án đã triển khai thi công đồng loạt các hạng mục công trình như: Đào hữu cơ phần tuyến đường cao tốc; đắp cát gia tải và cắm bấc thấm gia cố nền đường; đóng cọc bê tông dự ứng lực và đổ móng, trụ, dầm cầu... Khối lượng thi công dự án tương đương đã giải ngân trong năm 2023 được 4.571/7.179 tỷ đồng (64%), trong đó, GPMB 1.436/2293 tỷ đồng (63%); xây lắp đạt 2.909/4.617 tỷ đồng (63%)...

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang từng bước thi công thí điểm việc lấy cát biển thay thế cát sông để đắp nền đường, hạ âm cốt đường và đắp mái dốc taluy, cho kết quả khả quan sau khi theo dõi hoàn thành láng nhựa 3 lớp. Các đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục theo dõi quan trắc định kỳ để báo cáo kết quả thử nghiệm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng nhu cầu vật liệu cát đắp nền đường khoảng hơn 18 triệu m3, riêng năm 2023 có nhu cầu cần hơn 9 triệu m3. Ngay từ đầu năm, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị các địa phương có cao tốc đi qua bố trí đủ nguồn vật liệu cát cho dự án, trong đó, đề nghị tỉnh An Giang bố trí khoảng 7 triệu m3, tỉnh Đồng Tháp khoảng 7 triệu m3, tỉnh Vĩnh Long khoảng 5 triệu m3 cát... Mặc dù, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các đơn vị thi công đã nhiều lần làm việc với các địa phương có mỏ cát phối hợp cung cấp, nhưng đến nay mới dự kiến cung ứng khoảng 3 triệu m3. Thực tế này, nếu không sớm được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của dự án.

Công nhân thi công dầm cầu trên tuyến cao tốc.

Đến trung tuần tháng 8/2023, dự án mới đạt tiến độ tổng thể gần 10% khối lượng xây lắp.

Đoạn tuyến cao tốc đã được đắp cát gia tải, cắm bấc thấm (vật liệu địa kỹ thuật gia cố nền đất yếu, ổn định nền đường).

Đoàn tuyến cao tốc đang được lu lèn cát, gia tải và quan trắc theo dõi lún.

Thành hình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận dự kiến hết năm 2023 sẽ thực hiện được khoảng 35% khối lượng xây lắp toàn tuyến.

Vẫn còn nhiều nhà dân chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, được kỳ vọng sẽ khép kín trục dọc "xương sống mới" kết nối nội vùng, liên vùng, thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu trong tương lai. Với ý nghĩa chính trị của tuyến đường, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Công an tỉnh Hậu Giang mới đây đã ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn khi thi công công trình, nhằm đảm bảo tính xuyên suốt, kịp thời đến từ các lực lượng công an nói riêng, chính quyền địa phương các cấp nói chung.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuyên vùng đất Chín Rồng, đi qua 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, có điểm đầu dự án tại nút giao IC2 (nút giao nối vào quốc lộ 91 – Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ); điểm cuối nối tuyến tránh TP Cà Mau. Dự kiến, cao tốc đưa vào khai thác đầu năm 2026, với quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp (có một số điểm dừng khẩn cấp), nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được đầu tư có 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường 25 m, vận tốc tối đa 120 km/giờ. Hết năm 2023, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đặt mục tiêu hoàn thành tiến độ tổng thể dự án khoảng 35% khối lượng xây lắp.