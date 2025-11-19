Cận cảnh cuộc sống trong "hộp diêm" 5m², bé như mắt muỗi nhưng vẫn gọi là NHÀ

Trong bối cảnh các thành phố lớn đất chật người đông, những căn hộ nhỏ luôn là lựa chọn hàng đầu của người lao động với diện tích vừa đủ, giá cả dễ chịu. Tuy nhiên, tại một số nơi như Hong Kong, giá cả vẫn thuộc hàng cao ngất ngưởng, một mét vuông có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nên thuê nhà trở thành lựa chọn phổ biến và thiết thực.

Mới đây, trên mạng xã hội, một căn hộ cho thuê nhỏ ở Hong Kong gây chú ý khi diện tích chỉ vỏn vẹn 5m², với giá thuê khoảng 4.000 đô la Hồng Kông (tương đương 13,5 triệu đồng). Dù chật chội, căn hộ vẫn được sắp xếp để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Điều này đã vô tình phản ánh thực trạng giá bất động sản cao, buộc nhiều người phải chấp nhận sống trong không gian hạn chế miễn sao đủ dùng.

Căn hộ được bố trí theo kiểu "gói gọn trong một", với giường ngủ đặt sát nhà vệ sinh, bên cạnh là khu bếp nấu. Để thuận tiện hơn, nhà vệ sinh được nâng sàn và lắp kính mờ, tạo cảm giác thoáng đãng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư. Không gian được tận dụng tối đa khi máy giặt cũng được đặt ngay cạnh giường, vừa tiết kiệm diện tích, vừa thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Điểm sáng lớn nhất của căn phòng 5m² chính là có cửa sổ nhỏ thoáng đãng, phần nào giúp không khí và ánh sáng lưu thông vào phòng. Đây cũng là khu vực giường ngủ với chiếc giường nhỏ đủ cho 1 người nằm. Phía trên lắp điều hòa, đảm bảo tiện nghi cơ bản trong những ngày hè oi bức.

Do diện tích hạn chế nên khu vực bếp nấu cũng không rộng rãi. Song, không gian vẫn được sắp xếp khá gọn gàng với hệ tủ treo tường để chứa gia vị và đồ dùng nhà bếp, tận dụng không gian thẳng đứng nhằm giữ mọi thứ trong tầm tay mà không chiếm nhiều diện tích sàn.

Không thể phủ nhận căn hộ 5m² tạo cảm giác chật hẹp, nhưng công bằng mà nói, không gian vẫn được sắp xếp và bố trí hợp lý, đủ để một người sinh hoạt hàng ngày. Dù là nhà sở hữu hay đi thuê thì đều là không gian sống gắn bó lâu dài, vì vậy điều quan trọng là chủ nhân cảm thấy thoải mái và hài lòng với nơi mà mình đang sinh sống!

Theo Toutiao