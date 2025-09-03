Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép
03-09-2025 - 15:34 PM |
Xã hội
Ngoài thiêu rụi hơn 500 xe máy, vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đang để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, làm trơ cả lõi thép. Sự việc khiến Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe trên 18 tấn đi lên cầu.
VIDEO cận cảnh dầm và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép
Toàn cảnh gầm cầu Vĩnh Tuy hướng nội thành (nhánh xuống đường Nguyễn Khoái) trải dài trên 3 trụ (nhịp) cầu bị cháy đen kịt vừa qua.
Tại hiện trường sáng 3/9, hàng trăm xe máy bị cháy trơ khung sắt vẫn còn nằm nguyên ở bãi, lớp bê tông bên trên dầm cầu bong vỡ làm trơ bản thép.
Sau khi lớp bê tông bảo vệ bị lửa nung, làm lộ ra bản cốt thép tại dầm chịu lực.
Thậm chí tại các trụ bị cháy cũng bong bật lớp bê tông bảo vệ và trơ bản lõi thép.
Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 3/9, toàn bộ lớp bê tông bảo vệ mặt đáy dầm cầu Vĩnh Tuy từ trụ số 1 (T1) đến trụ số 3 (T3) bị nhuộm đen kịt, nhiều lớp bê tông đang bong rơi.
Toàn bộ lớp tường bê tông bảo vệ mặt dầm đáy và trụ cầu bị "lột" trơ bản thép.
Sau khi tiến hành kiểm định dầm và trụ cầu tại nơi xảy ra vụ cháy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đánh giá: Lớp bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 (cũng trụ T1) bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và lộ một số thanh cốt thép dọc; tại nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Với lớp cốt thép dự ứng lực (chịu lực chính của dầm) Sở Xây dựng cho rằng, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng lớp cốt thép này...
Sau khi sự việc cháy bãi xe máy tại gầm cầu Vĩnh Tuy chiều 30/8, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, bao gồm cả gầm cầu trước ngày 30/10.
Theo Trọng Đảng
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
