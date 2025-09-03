Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

Sau khi tiến hành kiểm định dầm và trụ cầu tại nơi xảy ra vụ cháy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đánh giá: Lớp bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 (cũng trụ T1) bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và lộ một số thanh cốt thép dọc; tại nhịp N2 bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang. Với lớp cốt thép dự ứng lực (chịu lực chính của dầm) Sở Xây dựng cho rằng, chưa lộ và chưa phát hiện hư hỏng lớp cốt thép này...