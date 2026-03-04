Cận cảnh dự án NƠXH giá gần 1 tỷ đồng/căn sắp mở bán ở Hà Nội

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án nhà ở xã hội của Coma 7 tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội) dự kiến mở bán vào quý III/2026 có giá dự kiến 24,7 triệu đồng/m². Với diện tích 40,4–59,4m², mỗi căn hộ tại dự án này có giá khoảng 999 triệu đến gần 1,5 tỷ đồng.

Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây công bố thông tin dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu đất ký hiệu 1 thuộc xã Ngọc Hồi (tên thương mại Sunrise Home) do Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 (Coma 7) làm chủ đầu tư.

Dự án này xây dựng trên khu đất khoảng 3.300 m², gồm một tòa chung cư cao 15 tầng, một tầng hầm với tổng 196 căn hộ. Trong đó, 160 căn NƠXH, gồm 70% để bán và phần còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến NƠXH Sunrise Home là 24,7 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với diện tích 40,4–59,4 m², mỗi căn có giá khoảng 999 triệu đến gần 1,5 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dự án NƠXH Sunrise Home nằm trong ngõ vào khu tập thể Xây lắp số 7, cách đường quốc lộ 1A khoảng 50m, bao quanh dự án là các con ngõ của tiểu khu.

Dự án cách Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp khoảng 600m.

Dự án NƠXH Sunrise Home hiện đang thi công phần thân, dự án có 1 tầng hầm. Dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Quý IV/2026.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào Quý III/2026.

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển NƠXH cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn NƠXH. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Năm cao điểm về số lượng NƠXH tại Hà Nội sẽ dồn vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn.

Theo Đình Phong

Tiền phong

