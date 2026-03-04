Hà Đô chốt ngày nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025
Ngày 13/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông của Tập đoàn Hà Đô thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025.
Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, MCK: HDG) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 13/3/2026; ngày thanh toán là 25/3/2026. Tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.
Với gần 370 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Hà Đô sẽ chi 185 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HDG diễn ra hồi tháng 4/2025 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tổng tỷ lệ dự kiến 15% cho năm 2025.
Theo Báo cáo quản trị năm 2025 của HDG, Chủ tịch sáng lập Nguyễn Trọng Thông nắm giữ gần 117,8 tỷ đồng cổ phiếu HDG (tính đến ngày 31/12/2025), tương ứng 31,83% vốn doanh nghiệp. Như vậy, ông Thông có thể nhận về khoảng 59 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức lần này của Hà Đô.
Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Minh- con trai ông Nguyễn Trọng Thông, hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HDG, sở hữu 4,3 triệu cổ phiếu chiếm 1,18% vốn (tính đến ngày 31/12/2025), có thể nhận về 2,1 tỷ đồng từ tạm ứng đợt 1 cổ tức 2025.
Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2025, Hà Đô mang về gần 885 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hơn 373 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2025, HDG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.786 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với năm trước. Nhờ giảm giá vốn đồng thời giảm mạnh khoản lỗ khác, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 944 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
