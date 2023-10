Cận cảnh đường ven biển 2.000 tỷ đề xuất chuyển thành quốc lộ

Tuyến đường bộ ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (hiện trạng là tuyến đường tỉnh ĐT.547) dài 120km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội (huyện Nghi Xuân) đến điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường 12 m, bề rộng mặt đường 7 m, bề rộng làn xe thô sơ (gia cố lề) 4 m và lề đường đất 1 m.

Tuyến đường này cũng giúp kết nối vùng kinh tế nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh, nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Bình; kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vissai của Nghệ An, các cảng biển Xuân Hội, Thạch Kim, cảng Quốc tế Lào - Việt Nam (cảng Vũng Áng) của tỉnh Hà Tĩnh và cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Trong hình, là cầu Cửa Nhượng - điểm nhấn trên tuyến đường ven biển.

Tuyến đường ven biển còn chạy qua cánh đồng lúa, đoạn giao giữa huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Tuyến đường xuyên suốt, uốn lượn ra biển theo hình cánh cung của các dãy núi.

Một số vị trí khác xuyên qua khu dân cư, chạy dọc biển, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Trên đoạn tuyến Kỳ Xuân - Kỳ Ninh có nhiều điểm là vách núi cao, có thể xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão nên theo thiết kế, đơn vị thi công xây dựng các tường bê tông chắn dọc vách núi để hạn chế sự cố.

Đầu tháng 10, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi đến Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị chuyển tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) thành quốc lộ.

Tuyến đường ven biển khi sử dụng đã góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện cho Quốc lộ 1 qua các tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển. Ngoài giải quyết nhu cầu đi lại, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, công trình còn tạo thuận lợi trong ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh của Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.Cầu có tổng chiều dài 1.368 m, được thiết kế vĩnh cửu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, khởi công vào năm 2010 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Lãnh đạo địa phương lý giải do chiều dài tuyến đường lớn, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để duy tu, sửa chữa. Trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên việc cân đối, bố trí nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Một số hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, khả năng khai thác và tuổi thọ công trình đường bộ.