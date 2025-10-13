Cận cảnh gần 3 km Vành đai 2 TP.HCM trước ngày tái khởi công

Tại hiện trường, hai cây cầu bắc qua rạch là hạng mục còn lại rõ nét nhất, vẫn giữ nguyên trạng sau 5 năm kể từ khi dự án dừng thi công. Phần lớn máy móc, thiết bị đã được di dời, công trường không còn dấu hiệu hoạt động.
Vành đai 2 là tuyến đường bao quanh TP.HCM, hiện còn khoảng 14 km chưa khép kín, chia thành 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 dài 3,5 km (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công trước ngày 15/11, còn đoạn 4 dài 5,3 km (từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Linh) đang được nghiên cứu đầu tư công.
Toàn tuyến dài 70 km, khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông chiến lược kết nối các cửa ngõ Đông - Tây, giảm áp lực phương tiện vào trung tâm và góp phần hạn chế ùn tắc đô thị.