Cận cảnh gần 3 km Vành đai 2 TP.HCM trước ngày tái khởi công

Đoạn 3 đường Vành đai 2 (phường Tam Bình, TP.HCM) dài 2,75 km, nối từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng, dự kiến được TP.HCM khởi công trở lại vào cuối tháng 10. Dự án theo hình thức BT, tổng vốn hơn 2.500 tỷ đồng, từng khởi công năm 2017 nhưng phải dừng từ năm 2020 khi mới hoàn thành khoảng 44% khối lượng. So với thời điểm 2019, phần lớn mặt bằng qua đường Tam Bình đã được bàn giao, song nhiều hạng mục vẫn dang dở, cỏ dại mọc um tùm.

Khu vực hướng ra đường Phạm Văn Đồng hiện hoang hóa, máy móc đã được di dời, không còn người trông coi, cây cỏ mọc phủ kín công trường, che lấp cả hành lang và rào chắn.

Theo thiết kế, tuyến đường rộng 67 m, giai đoạn một xây dựng hai tuyến song hành, mỗi bên rộng 10,5 m cho 6 làn xe lưu thông. Việc tái khởi công đoạn 3 được kỳ vọng sẽ khép kín tuyến Vành đai 2, tạo trục giao thông hoàn chỉnh kết nối khu Đông TP.HCM với trung tâm và các tỉnh lân cận.

Tại hiện trường, hai cây cầu bắc qua rạch là hạng mục còn lại rõ nét nhất, vẫn giữ nguyên trạng sau 5 năm kể từ khi dự án dừng thi công. Phần lớn máy móc, thiết bị đã được di dời, công trường không còn dấu hiệu hoạt động.

Trên mặt cầu, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, nước mưa đọng thành vũng, cây dại mọc kín lối, nhiều hạng mục sắt thép đã hoen rỉ sau thời gian dài bỏ dở.

Tại thành cầu, nhiều mảng bê tông đã ngả màu đen, loang lổ, bị vẽ bậy và bám rêu, tạo cảnh nhếch nhác sau thời gian dài không được bảo dưỡng.

Trên công trường, nhiều loại vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang giữa các bụi cỏ và bãi rác, tạo cảnh nhếch nhác, hoang hóa kéo dài nhiều năm.

Trước đó, vào tháng 7/2019, từng xảy ra vụ việc hai học sinh bị điện giật tử vong khi vui chơi tại đây. Nguyên nhân được xác định là công nhân ngừng thi công nhưng không ngắt nguồn điện, khiến dây điện rơi xuống đất gây tai nạn.

Trước thời điểm tái khởi công, đoạn 3 đường Vành đai 2 vẫn còn một số hộ dân chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Cách đó khoảng 4 km, nhiều hộ dân gần khu vực ngã tư Bình Thái đang tiến hành bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công đoạn 2 đường Vành đai 2. Tuyến này dài 2,75 km, kéo dài từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, dự kiến được khởi công vào ngày 30/10.

Vành đai 2 là tuyến đường bao quanh TP.HCM, hiện còn khoảng 14 km chưa khép kín, chia thành 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 1 dài 3,5 km (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công trước ngày 15/11, còn đoạn 4 dài 5,3 km (từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Linh) đang được nghiên cứu đầu tư công.

Toàn tuyến dài 70 km, khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông chiến lược kết nối các cửa ngõ Đông - Tây, giảm áp lực phương tiện vào trung tâm và góp phần hạn chế ùn tắc đô thị.