Cận cảnh "hợp long" vòm thép khổng lồ 8.600 tấn tại siêu sân vận động 60.000 chỗ với công nghệ lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam

Một điểm đáng chú ý khác của sân vận động là hệ cửa kính tại khu vực end-zone. Cụm cửa này cao khoảng 36 m, rộng 55 m, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa tạo khả năng mở rộng và thay đổi không gian khi tổ chức các sự kiện. Phần mái cũng được thiết kế với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m. Hệ thống có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút, giúp sân chủ động hơn trước điều kiện thời tiết và phù hợp với nhiều loại hình sự kiện. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.