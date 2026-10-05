Cận cảnh "hợp long" vòm thép khổng lồ 8.600 tấn tại siêu sân vận động 60.000 chỗ với công nghệ lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam

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Theo Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH |
05-10-2026 - 09:33 AM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Sân vận động PVF đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với dấu mốc đáng chú ý là hệ mái vòm thép nặng 8.600 tấn được nâng lên 4 trụ chính, tạo nên diện mạo đặc trưng cho công trình.
Clip: NXH
Sau gần 11 tháng thi công, hệ thống vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn của sân vận động PFV tại Hưng Yên đã được "hợp long", đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện đại công trình có sức chứa 60.000 chỗ
Phần khán đài gần như đã hoàn thiện, trong khi hệ mái vòm thép khổng lồ đã được đưa lên đúng cao độ và vị trí theo thiết kế
Đây là một trong những hạng mục có quy mô và yêu cầu kỹ thuật đáng chú ý nhất của dự án
Hệ mái vòm thép có tổng khối lượng khoảng 8.600 tấn được nâng lên 4 trụ chính
Sau khi mái đạt cao độ thiết kế, nhà thầu tiếp tục triển khai hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ nhằm ổn định kết cấu và hỗ trợ quá trình thi công các hạng mục tiếp theo
Hai dầm vòm chính của mái được thiết kế dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m. Quy mô này tạo nên một hệ kết cấu trải dài trên toàn bộ không gian sân, bao phủ các khu vực khán đài.
Theo thiết kế, toàn bộ hệ mái của sân vận động sử dụng hơn 20.000 tấn thép. Trong đó, riêng phần kết cấu chính được nâng trong đợt này có trọng lượng khoảng 8.600 tấn.
Để phục vụ quá trình thi công, công trường sử dụng nhiều cần cẩu cỡ lớn, trong đó thiết bị có sức nâng lên tới 1.250 tấn.
Một điểm đáng chú ý khác của sân vận động là hệ cửa kính tại khu vực end-zone. Cụm cửa này cao khoảng 36 m, rộng 55 m, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa tạo khả năng mở rộng và thay đổi không gian khi tổ chức các sự kiện. Phần mái cũng được thiết kế với hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m. Hệ thống có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút, giúp sân chủ động hơn trước điều kiện thời tiết và phù hợp với nhiều loại hình sự kiện. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam.
Bên dưới hệ mái, 4 khán đài A, B, C và D gần như đã thành hình. Các khu vực chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP và dịch vụ cũng được bố trí trong tổng thể công trình.
Ngoài hệ mái quy mô lớn, sân vận động PVF được đầu tư mặt sân sử dụng cỏ hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Giải pháp này hướng tới tăng độ bền của mặt sân, cải thiện khả năng thoát nước và thuận lợi hơn cho việc bảo trì trong quá trình khai thác.
Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao, dịch vụ có quy mô khoảng 92 ha tại tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư
Theo quy hoạch, sân có diện tích khoảng 55.000 m² và sức chứa 60.000 chỗ, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để phục vụ những giải đấu quốc tế trong tương lai
Theo quy hoạch, sân có diện tích khoảng 55.000 m² và sức chứa 60.000 chỗ, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA để phục vụ những giải đấu quốc tế trong tương lai.
Công trình nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối với cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ trung tâm Hà Nội, thời gian di chuyển đến sân dự kiến khoảng 30 phút. Vị trí này đồng thời kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, tạo điều kiện tiếp cận cho lượng lớn khán giả khi tổ chức sự kiện.
Theo kế hoạch, sân vận động PVF dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027
Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ có sức chứa 60.000 người, trở thành một trong những sân vận động quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời bổ sung một địa điểm tổ chức các giải đấu thể thao và những sự kiện quy mô lớn tại khu vực phía Đông Hà Nội.
Phối cảnh dự án sân vận động PVF
Theo Phạm Trang - Ảnh: Như Hoàn, Clip: NXH
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