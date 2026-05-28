Cận cảnh khoảnh khắc drone rơi như "sung rụng" giữa màn trình diễn ánh sáng hoành tráng, khán giả kể lại "sự cố thảm họa"

Lễ hội ánh sáng nổi tiếng Vivid Sydney đã phải tạm dừng vô thời hạn các màn trình diễn drone sau khi hàng chục thiết bị bất ngờ lao xuống nước trong buổi biểu diễn “Star-Bound” (Tạm dịch: Bay giữa ngân hà) tối 26/5 tại khu vực Cockle Bay, Australia.

Sự cố xảy ra trong suất diễn lúc 19h30, khiến ban tổ chức buộc phải hủy luôn buổi trình diễn tiếp theo vào lúc 21h30 cùng ngày. Theo phía Vivid Sydney, chương trình đã bị dừng giữa chừng do “các vấn đề kỹ thuật ngoài dự kiến”.

“Xin lỗi vì sự thất vọng và bất tiện gây ra cho khán giả,” đại diện Vivid Sydney cho biết trong thông cáo “Đơn vị vận hành chuyên trách đã phát hiện sự cố kỹ thuật và quyết định dừng buổi diễn để đảm bảo an toàn theo đúng quy trình tiêu chuẩn.”

Ban tổ chức cũng xác nhận các buổi trình diễn drone trong hai ngày 27 và 28/5 tiếp tục bị hủy để phục vụ quá trình “đánh giá toàn diện”, trong khi các cơ quan chức năng cùng đơn vị vận hành đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị vận hành drone SKYMAGIC mô tả sự cố là một “hiện tượng bất thường” sau khi có tới 89 drone rơi xuống vùng nước quanh Cockle Bay. Công ty cho biết nguyên nhân xuất phát từ “sự thay đổi ngoài dự kiến trong môi trường tần số vô tuyến (RF)” trong lúc biểu diễn.

Theo SKYMAGIC, hiện tượng nhiễu sóng đã ảnh hưởng đến khả năng định vị của drone, khiến một số thiết bị tự động kích hoạt chế độ “hạ cánh khẩn cấp”.

“Ngay khi phát hiện sự cố, đội ngũ điều khiển đã lập tức ra lệnh dừng để toàn bộ đội hình đứng yên trên không, tạo thời gian đánh giá mức độ ổn định của hệ thống,” công ty cho biết “Sau khi xác định tình hình ổn định, nhóm vận hành tiếp tục kích hoạt chế độ quay về điểm xuất phát đối với các drone không bị ảnh hưởng nhằm đưa chúng hạ cánh an toàn.”

Chương trình trình diễn drone “Star-Bound” dự kiến có 22 suất diễn, nhưng hiện đã có 5 buổi bị hủy sau sự cố kỹ thuật được đơn vị vận hành cho là liên quan đến sự thay đổi trong môi trường tần số vô tuyến. Ảnh: Vivid Sydney

SKYMAGIC nhấn mạnh không có drone nào vượt ra ngoài khu vực an toàn được thiết lập từ trước và khẳng định toàn bộ quy trình xử lý đều tuân thủ quy định vận hành tiêu chuẩn. Công ty cũng cho biết lỗi này không xuất hiện trong các đợt kiểm tra, chạy thử hay diễn tập trước đó.

Tuy nhiên, lời kể của một nhân viên làm việc tại khu vực Darling Harbour tên Robert với đài ABC lại cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn. Người này mô tả đây là một “sự cố thảm họa” khi các drone liên tiếp rơi khỏi bầu trời giữa buổi biểu diễn.

“Drone có thể gặp trục trặc, nhưng việc chúng mất kiểm soát nghiêm trọng như vậy thực sự đáng lo ngại,” Robert nói.

“Chúng cứ liên tục rơi xuống. Theo những gì tôi nghe được, có thiết bị còn bay vào khu vực khán giả. Bản thân tôi cũng chứng kiến drone rơi xuống bến du thuyền và suýt va trúng nhân viên làm việc tại đó.”

Nhân chứng cho biết buổi biểu diễn ban đầu diễn ra bình thường trước khi các drone ở phía nam Cockle Bay bắt đầu lao xuống nước, tạo hiệu ứng “sụp đổ dây chuyền” trong toàn bộ đội hình.

Các màn trình diễn drone quy mô lớn hiện chịu sự giám sát nghiêm ngặt của ngành hàng không do mức độ phức tạp khi phải điều phối đồng thời hàng trăm thiết bị bay. Những drone sử dụng trong chương trình “Star-Bound” được thiết kế riêng cho biểu diễn nghệ thuật trên không với hệ thống định vị và cơ chế an toàn tiên tiến.

Hiện giới chức vẫn chưa đưa ra quyết định về việc các buổi biểu diễn drone dự kiến từ ngày 31/5 có tiếp tục được tổ chức hay không.

2026 đánh dấu lịch trình trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay của Vivid Sydney, sau khi các màn biểu diễn từng bị hủy vào năm 2025 vì lo ngại ùn tắc đám đông quanh Circular Quay.

Trước khi lễ hội diễn ra, giám đốc Vivid Sydney là Brett Sheehy từng cho biết ban tổ chức đã đầu tư công nghệ drone mới với kỳ vọng tạo ra “những chiếc drone sáng nhất thế giới”.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình drone “Star-Bound” tại Darling Harbour sẽ diễn ra hai suất mỗi tối từ Chủ nhật đến thứ Tư trong suốt lễ hội, tổng cộng 22 buổi biểu diễn trong 11 đêm. Tuy nhiên tới nay đã có ít nhất 5 buổi bị hủy.

Vivid Sydney xác nhận sẽ tổ chức họp báo trong ngày 27/5 để cập nhật thêm về sự cố kỹ thuật dẫn tới việc hủy chương trình. Tổng giám đốc Destination NSW là Karen Jones cùng Giám đốc sản xuất của SKYMAGIC là Dylan Rhys dự kiến sẽ tham gia buổi họp báo tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Australia.

