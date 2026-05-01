Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine thử vũ khí chống UAV thế hệ mới 'cực dị': Cất cánh như máy bay cánh quạt, tấn công như tên lửa

Theo Duy Nguyễn | 28-05-2026 - 00:00 AM | Tài chính quốc tế

P4P có thể đạt tốc độ đủ cao để đánh chặn máy bay không người lái phản lực di chuyển với tốc độ khoảng 500 km/h.

Trang United24 Media (Ukraine) ngày 26/5 đưa tin, theo thông tin từ nhà phát triển là công ty công nghệ Alatyr Group có trụ sở tại Tallinn, Estonia, vào ngày 22/5, Ukraine đã thử nghiệm hệ thống đánh chặn tốc độ cao P4P - một hệ thống mới được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái phản lực tốc độ cao.

Alatyr Group cho biết P4P có thể đạt tốc độ đủ cao để đánh chặn máy bay không người lái phản lực di chuyển với tốc độ khoảng 500 km/h. Đây là một mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Ukraine khi Nga đang nỗ lực phát triển các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhanh hơn.

Ukraine thử vũ khí chống UAV thế hệ mới 'cực dị': Cất cánh như máy bay cánh quạt, tấn công như tên lửa- Ảnh 1.

Máy bay không người lái mang tên lửa đánh chặn tốc độ cao P4P của Estonia tại Berlin, Đức, vào tháng 5/2026. Nguồn: Alatyr Group

P4P sử dụng động cơ đẩy tên lửa để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu. UAV đánh chặn này được thiết kế để cất cánh thẳng đứng và kết hợp các đặc điểm của tên lửa với các đặc điểm của máy bay nhiều cánh quạt chạy điện.

Thân UAV có hình trụ thuôn dài, giúp nó có hiệu suất khí động học tốt hơn trong chuyến bay ngang tốc độ cao.

Hệ thống này được trang bị bốn động cơ điện mạnh mẽ, trước tiên giúp nâng UAV đánh chặn khỏi mặt đất. Sau khi cất cánh, một động cơ đẩy tên lửa được kích hoạt, tăng tốc UAV hướng về mục tiêu.

Theo United24 Media, chương trình P4P phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine và các đối tác nhằm phát triển các khí tài phòng không rẻ hơn và nhanh hơn trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV cũng như thử nghiệm các UAV tốc độ cao hơn, khó bị đánh chặn hơn bởi các hệ thống đánh chặn bằng UAV thông thường.

Trước đó, Ukraine đã tiết lộ những chi tiết mới về Litavr - một UAV đánh chặn tốc độ cao do F-DRONES phát triển, được thiết kế để săn lùng UAV của đối phương ở tầm bắn hơn 40 km.

“Cách đây vài ngày, một trong những đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái đã [thử nghiệm Litavr] đạt được quãng đường xa nhất là 84 km tính từ điểm cất cánh. Đó là kết quả tính cả ảnh hưởng của gió, với tất cả các yếu tố phức tạp, nhưng nó đã đạt được mục tiêu”, Stanislav - Giám đốc điều hành của F-DRONES - cho biết.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Ukraine, vũ khí

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đạt công suất hơn 2 tỷ kWh điện sau vài tháng, 'cỗ máy' phát điện của Nga lập kỷ lục chưa từng có

Đạt công suất hơn 2 tỷ kWh điện sau vài tháng, 'cỗ máy' phát điện của Nga lập kỷ lục chưa từng có Nổi bật

Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày

Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày Nổi bật

Hồ sơ chấn động: Dòng tiền BYD đã kiệt quệ, nợ 'khủng' 45 tỷ USD, từng chiếm dụng vốn loạt nhà cung ứng với lãi suất 0%

Hồ sơ chấn động: Dòng tiền BYD đã kiệt quệ, nợ 'khủng' 45 tỷ USD, từng chiếm dụng vốn loạt nhà cung ứng với lãi suất 0%

23:15 , 27/05/2026
Hàn Quốc nói tên lửa Iran đánh trúng tàu hàng ở eo biển Hormuz

Hàn Quốc nói tên lửa Iran đánh trúng tàu hàng ở eo biển Hormuz

22:00 , 27/05/2026
Kiểm tra kho hàng của cô gái 25 tuổi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 sản phẩm giả Starbucks, Chanel, Louis Vuitton, RIMOWA

Kiểm tra kho hàng của cô gái 25 tuổi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 sản phẩm giả Starbucks, Chanel, Louis Vuitton, RIMOWA

21:50 , 27/05/2026
Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ

Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ

21:40 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên