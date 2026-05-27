Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra kho hàng của cô gái 25 tuổi, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 sản phẩm giả Starbucks, Chanel, Louis Vuitton, RIMOWA

Theo Phạm Trang | 27-05-2026 - 21:50 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Thái Lan thu giữ hơn 400 sản phẩm giả mạo, trong đó có cà phê đóng chai và ly giữ nhiệt mang thương hiệu Starbucks, với tổng giá trị hơn 1 triệu baht (khoảng 800 triệu đồng).

Lực lượng Phòng chống tội phạm kinh tế phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan vừa đột kích một kho hàng tại quận Mueang, tỉnh Roi Et, sau khi nhận được tin báo về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 104 sản phẩm cà phê pha sẵn giả mạo thương hiệu Starbucks cùng 20 ly giữ nhiệt mang logo Starbucks giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng, gồm 75 túi giả Chanel, 125 túi giả Longchamp, 80 túi giả Louis Vuitton và 4 vali giả RIMOWA. Tổng cộng có 408 sản phẩm bị thu giữ.

Một phụ nữ 25 tuổi tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng trên. Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi và bị cáo buộc tàng trữ hàng giả mạo nhãn hiệu để buôn bán.

Tang vật thu giữ

Nghi phạm cùng toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho cảnh sát địa phương tại Roi Et để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Thái Lan cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm được bán với giá rẻ bất thường. Theo cơ quan chức năng, các mặt hàng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như cốc uống nước hay đồ uống pha sẵn giả mạo có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe do thường được sản xuất từ vật liệu kém chất lượng.

Nguồn: Khaosod

Đột kích kho hàng chứa toàn Louis Vuitton, Gucci, Chanel... "fake" chất thành đống, cảnh sát phanh phui vụ án hàng giả trị giá tới 26.000 tỷ đồng

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày

Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày Nổi bật

Đạt công suất hơn 2 tỷ kWh điện sau vài tháng, 'cỗ máy' phát điện của Nga lập kỷ lục chưa từng có

Đạt công suất hơn 2 tỷ kWh điện sau vài tháng, 'cỗ máy' phát điện của Nga lập kỷ lục chưa từng có Nổi bật

Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ

Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ

21:40 , 27/05/2026
Mỹ triển khai lực lượng kỷ lục tại Israel; tân thủ lĩnh vũ trang Hamas bị hạ sát

Mỹ triển khai lực lượng kỷ lục tại Israel; tân thủ lĩnh vũ trang Hamas bị hạ sát

21:25 , 27/05/2026
Biến đổi khí hậu làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh toàn cầu

Biến đổi khí hậu làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh toàn cầu

21:07 , 27/05/2026
Người đàn ông ghép 7 quả thận, lập kỷ lục Guinness thế giới

Người đàn ông ghép 7 quả thận, lập kỷ lục Guinness thế giới

20:44 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên