Người đàn ông ghép 7 quả thận, lập kỷ lục Guinness thế giới

Björn van Empel (46 tuổi) người Hà Lan, được biết đến là trường hợp hiếm hoi trên thế giới từng trải qua tới 7 ca ghép thận. Sau ca ghép thứ 7 vào năm 2014, anh được xác nhận là người giữ kỷ lục về số lần ghép thận.

Khi được hỏi chính xác mình đã trải qua những ca ghép vào thời điểm nào, Björn phải mất vài giây để nhớ lại. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi hành trình điều trị của anh kéo dài gần như cả cuộc đời.

Björn van Empel

Sau ca ghép thứ 7 vào năm 2014, khi nhận thận từ em gái Marieke, sức khỏe của Björn dần ổn định. Một năm sau, vào tháng 10/2015, anh và vợ là Wietske chào đón con trai đầu lòng tên Daan.

“Mọi người đôi khi hỏi tôi rằng liệu tôi có sống khác đi nếu hoàn toàn khỏe mạnh hay không. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ để bệnh tật ngăn cản mình. Tôi vẫn học tập, làm việc, chơi thể thao, du lịch như mọi người khác”, Björn chia sẻ.

Hiện anh làm giáo viên tiểu học tại trường De Wending ở Hà Lan. Björn nói anh luôn tự nhắc mình: “Tôi mắc bệnh, nhưng bệnh tật không định nghĩa con người tôi.”

Bắt đầu từ một ca viêm tai lúc 2 tuổi

Bi kịch sức khỏe của Björn bắt đầu khi anh mới 2 tuổi. Một đợt viêm tai biến chứng khiến chức năng thận gần như ngừng hoạt động hoàn toàn.

Năm 1985, khi mới 7 tuổi, Björn phải chạy thận nhân tạo và thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Tuy nhiên, quả thận này bị cơ thể đào thải vào năm 1990. Cũng trong năm đó, anh tiếp tục được ghép quả thận thứ hai.

Hình ảnh Björn phải điều trị khi còn nhỏ

Đến năm 1994, thận ghép lần hai tiếp tục thất bại. Björn phải chờ thêm 4 năm mới có cơ hội ghép quả thận thứ ba vào năm 1998. Nhưng chỉ sau 2 năm, ca ghép này cũng không thành công.

“Tôi còn nhớ khi đó mình đang ở London cùng bạn gái, hiện nay là vợ tôi. Tôi đã phải nằm viện suốt một tuần”, anh kể.

Sau đó, Björn phải điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng suốt 3 năm trước khi tiếp tục được ghép thận lần thứ tư vào năm 2003.

Tuy nhiên, tình trạng lần này cũng không khả quan hơn.

“Ngay từ đầu, quả thận đó đã không hoạt động tốt. Sau 2 năm, nó tiếp tục bị đào thải. Lúc ấy màng bụng của tôi đã bị tổn thương vì thời gian dài lọc màng bụng nên tôi phải chuyển sang chạy thận nhân tạo. Đó là thời điểm tôi thực sự suy sụp”, Björn nói.

Hai ca ghép tiếp theo vào năm 2007 và 2009 thậm chí còn thất bại nhanh hơn. Cả hai quả thận đều phải lấy bỏ chỉ trong vòng một tuần do không có lưu thông máu. Từ năm 2009 đến 2014, Björn tiếp tục sống nhờ chạy thận. Khi ấy, các bác sĩ cho rằng cơ hội ghép thận mới gần như không còn.

Nguyên nhân là sau mỗi lần ghép, cơ thể anh lại tạo thêm nhiều kháng thể chống lại thận mới, khiến nguy cơ đào thải cực kỳ cao.

“Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin và hy vọng. Gia đình và gia đình bên vợ luôn ở bên tôi vô điều kiện”, anh kể.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2013 khi Trung tâm Y khoa Erasmus MC tại Hà Lan triển khai phương pháp điều trị mới mang tên “desensitization”. Phương pháp này giúp loại bỏ các kháng thể trong máu vốn cản trở việc ghép tạng. Nhờ vậy, Björn có cơ hội thực hiện ca ghép thận thứ 7 vào năm 2014 bằng quả thận do em gái Marieke hiến tặng.

“Bác sĩ nói chưa từng nghe ai được ghép thận lần thứ 7. Sau đó, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cũng biết tới câu chuyện này và xác nhận đây là trường hợp chưa từng có”, Björn cho biết.

Cuộc sống mới sau nhiều thập kỷ chống chọi bệnh tật

Quả thận từ em gái cũng là quả thận đầu tiên Björn nhận từ người hiến sống.

Björn và em gái Marieke

Sau giai đoạn đầu đầy căng thẳng hậu phẫu, sức khỏe của anh dần ổn định. Hiện Björn vẫn tái khám định kỳ mỗi hai tháng tại Erasmus MC.

“Tôi không đến bệnh viện trong trạng thái hoảng sợ, nhưng luôn thấy nhẹ nhõm khi các chỉ số đều ổn và mình lại có thể yên tâm thêm hai tháng nữa”, anh nói.

Điều đặc biệt là vợ anh, Wietske, cũng là bệnh nhân ghép thận từ nhỏ. Hai người quen nhau tại Bệnh viện Nhi Sophia, nơi những đứa trẻ mắc bệnh thận thường sinh hoạt cùng nhau.

“Chúng tôi luôn là bạn bè, rồi dần dần tình cảm trở nên nhiều hơn thế”, Björn kể.

Hai người kết hôn năm 2011 và có con trai vào năm 2015.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành cha mẹ. Ngày Daan ra đời là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi”, anh xúc động chia sẻ.

Björn cho biết y học hiện đại đã thay đổi rất nhiều so với thời anh ghép thận lần đầu vào năm 1985.

“Khi đó tôi phải nằm viện 6 tuần. Cha mẹ muốn vào thăm phải mặc đồ bảo hộ kín mít. Đồ ăn được đưa qua ô cửa nhỏ vì bác sĩ sợ nhiễm trùng. Còn bây giờ, bệnh nhân có thể về nhà chỉ sau vài ngày”, anh nói.

Anh cũng đánh giá việc hiến thận từ người sống là bước tiến lớn của y học.

“Ngày xưa bạn có thể bị gọi dậy giữa đêm và được báo có thận hiến, rồi chỉ vài tiếng sau đã nằm trên bàn mổ. Còn với người hiến sống, mọi thứ có thể chuẩn bị chủ động và nhẹ nhàng hơn nhiều”.

Björn sau đó đã viết cuốn sách mang tên Zucht van Verlichting (Tạm dịch: Tiếng thở phào) để kể lại hành trình đặc biệt của mình.

Nguồn: Guinness World Records, Amazingerasmus MC