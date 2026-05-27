Sức khỏe của Tổng thống Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ

Tổng thống Donald Trump rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland, ngày 26/5/2026. (Ảnh: AP)

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã được kiểm tra y tế toàn diện định kỳ mang tính phòng ngừa. Đây là lần khám sức khỏe công khai thứ tư của ông kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng - nhiệm kỳ thứ hai - hồi tháng 1/2025.

Sau khi rời bệnh viện quân y Walter Reed, ông Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, cho biết ông vừa hoàn tất "đợt khám sức khỏe định kỳ 6 tháng" và khẳng định "mọi kết quả đều hoàn hảo".

Tuy nhiên, tuyên bố này chưa làm dịu các tranh luận liên quan tới thể trạng, tuổi tác và khả năng nhận thức của nhà lãnh đạo cao tuổi nhất từng đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo cuộc khảo sát do Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện hồi tháng 4/2026, chưa đến một nửa số người trưởng thành tại Mỹ tin rằng ông Trump có đủ sự minh mẫn tinh thần và thể lực để điều hành hiệu quả cương vị tổng thống.

Tổng thống Donald Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới, trong khi cựu Tổng thống Joe Biden rời nhiệm sở ở tuổi 82 - sau khi rút khỏi cuộc đua tranh cử năm 2024 - do những lo ngại kéo dài về tuổi tác và sức khỏe.

Tiến sĩ Jeffrey Kuhlman - người từng phục vụ hơn một thập kỷ với vai trò bác sĩ Nhà Trắng dưới thời các Tổng thống Mỹ như: Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton - nhận định mối quan tâm đối với sức khỏe thể chất của ông Trump hiện "có thể đang ở mức cao nhất từ trước đến nay". Theo ông Kuhlman, với một tổng thống ở độ tuổi gần 80, một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện thường bao gồm: đánh giá tim mạch chuyên sâu, tầm soát ung thư phổ biến, kiểm tra chức năng nhận thức cùng các chỉ số cơ bản như huyết áp, chiều cao và cân nặng…

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết nội dung các xét nghiệm lần này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định Tổng thống Trump "vẫn có sức khỏe rất tốt", đồng thời mô tả ông là "một trong những tổng thống minh mẫn và năng động nhất trong lịch sử Mỹ".

Theo quy định hiện hành, các Tổng thống Mỹ không có nghĩa vụ pháp lý phải công khai toàn bộ hồ sơ y tế. Mức độ minh bạch về sức khỏe của nguyên thủ quốc gia phụ thuộc phần lớn vào quyết định của chính Tổng thống và đội ngũ Nhà Trắng.

Trong nhiều thập kỷ qua, các chính quyền Mỹ thường chỉ công bố một phần kết quả khám sức khỏe Tổng thống, khiến dư luận và giới chuyên gia nhiều lần đặt câu hỏi về tính đầy đủ và khách quan của các báo cáo này.

Tại các sự kiện công khai gần đây, ông Trump thường xuất hiện với lớp trang điểm đậm ở vùng tay nhằm che các vết bầm tím. Nhà Trắng giải thích tình trạng này xuất phát từ việc ông thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin định kỳ.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ cũng nhiều lần ghi nhận hình ảnh ông Trump nhắm mắt hoặc có biểu hiện buồn ngủ trong các cuộc họp và sự kiện có truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà Trắng phủ nhận việc Tổng thống Mỹ ngủ gật, cho rằng đó chỉ là những "cái chớp mắt kéo dài".

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh đã đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nhận thức. Một số đợt khám sức khỏe trước đây của ông Trump có bao gồm bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal Cognitive Assessment - công cụ dùng để sàng lọc chứng sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức. Các bác sĩ từng công bố ông đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong các lần kiểm tra năm 2018 và 2025.

Tổng thống Donald Trump hiện vẫn duy trì hình ảnh một chính trị gia mạnh mẽ và giàu năng lượng. Ông thường xuyên nhấn mạnh lịch làm việc kéo dài tới khuya, đồng thời khẳng định bản thân vẫn sung sức như nhiều thập kỷ trước.

Tuy nhiên, ngay cả một số thành viên trong chính quyền Mỹ cũng thừa nhận chế độ ăn uống và tập luyện của ông Trump chưa thực sự khoa học. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. từng hài hước nhận xét rằng ông "không hiểu vì sao Tổng thống Trump vẫn khỏe mạnh" dù thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, kẹo ngọt và nước ngọt không đường.