Mỹ triển khai lực lượng kỷ lục tại Israel; tân thủ lĩnh vũ trang Hamas bị hạ sát

Hãng tin Anadolu dẫn báo cáo từ đài truyền hình công cộng KAN của Israel ngày 26-5 cho biết quân đội Mỹ đã triển khai các chiến đấu cơ F-22 và hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu tại nhiều cơ sở quân sự và sân bay của Israel.

Truyền thông Israel mô tả đây là sự hiện diện quân sự chưa từng có từ trước đến nay của Mỹ tại quốc gia này.

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết Washington có ý định duy trì lực lượng này ít nhất đến cuối năm 2026.

Phân tích ảnh vệ tinh từ ngày 28-2 đến giữa tháng 5-2026 cho thấy các tiêm kích F-22 hiện trú đóng tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel, trong khi máy bay tiếp nhiên liệu tập trung ở sân bay Ramon và sân bay quốc tế Ben Gurion.

Mỹ triển khai tiêm kích F-22 và loạt máy bay tiếp nhiên liệu tại Israel. Ảnh: Anadolu.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Israel Shmuel Zakai cảnh báo sân bay Ben Gurion đang phải hoạt động "như một căn cứ quân sự thay vì sân bay dân sự", ảnh hưởng lớn đến năng lực vận hành và giá vé máy bay.

Song song với các động thái quân sự của Mỹ, tình hình chiến sự tại dải Gaza tiếp tục có biến động lớn. Tờ The Times of Israel đưa tin vào tối 26-5 (giờ địa phương), quân đội Israel đã tiến hành một vụ không kích nhắm vào khu phố Rimal ở phía tây TP Gaza.

Cơ quan phòng thủ dân sự tại Gaza ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ nổ này.

Đến sáng 27-5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz thông báo trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công đã triệt hạ tân thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas là ông Mohammed Odeh.

Trên mạng xã hội X, ông Katz tuyên bố: "Chỉ huy thứ tư của cánh quân sự thuộc tổ chức vũ trang Hamas tại Gaza đã bị tiêu diệt vào hôm qua". Đồng thời, ông cam kết "sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ dẫn đầu cuộc thảm sát ngày 7-10-2023". Trong ngày này, Hamas đã tấn công sâu vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng.

Tân tư lệnh cánh vũ trang Hamas Mohammed Odeh (phải) cùng các thủ lĩnh cấp cao của phong trào này. Ảnh: The Times of Israel.

Truyền thông thân Hamas tại Gaza ngày 27-5 cũng xác nhận ông Odeh đã tử nạn cùng vợ và các con trai.

Ông Odeh, người từng giữ vai trò đứng đầu cơ quan tình báo của Hamas trong cuộc tấn công ngày 7-10-2023, vừa được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Izz al-Din al-Haddad (bị Israel hạ sát ngày 15-5-2026).

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết ông Odeh phải chịu trách nhiệm về việc sát hại và bắt cóc nhiều công dân cũng như binh sĩ Israel.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10-2025, phía Israel cho biết sẽ tiếp tục truy lùng tất cả những cá nhân tham gia sự kiện ngày 7-10-2023.