Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới

25-09-2025 - 13:41 PM | Tài chính quốc tế

Ông này bị cáo buộc cho phép các thương nhân người Thái ở Campuchia tiếp tục nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan trong bối cảnh lệnh cấm nhập khẩu hàng Thái và đóng cửa biên giới.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 25/9 đưa tin, Trung tá Pov Rithy - Phó Cảnh sát trưởng Tiểu đoàn bảo vệ biên giới trên bộ 891 ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia - đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc tham nhũng.

Ông này bị cáo buộc cho phép các thương nhân người Thái ở Campuchia tiếp tục nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan trong bối cảnh chính quyền Campuchia ra lệnh cấm nhập khẩu hàng Thái và biên giới giữa hai nước đang đóng cửa.

Một chỉ thị ngày 23/9 từ Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cho biết rằng Trung tá Rithy đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ lực lượng chức năng điều tra.

Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới- Ảnh 1.

Trung tá Pov Rithy - Phó Cảnh sát trưởng Tiểu đoàn bảo vệ biên giới trên bộ 891 ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia - bị đình chỉ công tác vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Thiếu tá Keo Piseth - Phó Tư lệnh Quân cảnh thành phố Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey - cho biết hôm qua (24/9) rằng một cuộc đột kích vào ngày 17/9 vào biệt thự của Trung tá Rithy ở xã Phsar Kandal tại thành phố Poipet đã phát hiện ra một kho hàng cấm Thái Lan.

Ông Piseth cho biết nước hoa nhập khẩu được giấu tại biệt thự nhằm mục đích bán lại cho khách hàng ở Phnom Penh.

"Việc nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia đã bị cấm vì xung đột biên giới. Biên giới cũng bị đóng cửa ở cả hai phía", ông nói.

Thiếu tá Piseth cho biết Trung tá Rithy không có ở nhà trong cuộc đột kích, và cuối cùng lực lượng chức năng đã tịch thu 55 hộp nước hoa và hai xe ô tô.

Touch Sokkhak - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia - cho biết các nhà chức trách cũng đang điều tra Thiếu tá Pov Ratana - con trai của Trung tá Rithy - và các nhân viên của Trạm kiểm soát bảo vệ biên giới trên bộ ở quận Maila thuộc tỉnh Banteay Meanchey vì bị cáo buộc đưa 13 người lao động Campuchia vượt biên trái phép để làm việc ở Thái Lan vào ngày 20/9.

13 người cả nam lẫn nữ này sau đó đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ tại huyện Aranya Pratheth thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan cùng ngày, ông Sokkhak nói thêm.

Một ngành của Thái Lan “cầu cứu” Chính phủ, chịu ảnh hưởng từ lĩnh vực gần 50 tỷ USD

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước cờ cao tay của Jensen Huang: Đầu tư 100 tỷ USD cho OpenAI nhưng tiền gần như chỉ chuyển từ tay trái sang tay phải

Nước cờ cao tay của Jensen Huang: Đầu tư 100 tỷ USD cho OpenAI nhưng tiền gần như chỉ chuyển từ tay trái sang tay phải Nổi bật

Thêm một quan chức Fed 'dập tắt' kỳ vọng của thị trường: Không ủng hộ việc hạ lãi suất liên tiếp trong các cuộc họp sắp tới

Thêm một quan chức Fed 'dập tắt' kỳ vọng của thị trường: Không ủng hộ việc hạ lãi suất liên tiếp trong các cuộc họp sắp tới Nổi bật

Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo

Thị trường nợ của Mỹ đang gióng lên tiếng chuông báo động: Hai doanh nghiệp 'khoẻ mạnh' bất ngờ sụp đổ, ngân hàng lớn nhất thế giới cũng 'để lọt' tín hiệu cảnh báo

12:02 , 25/09/2025
Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ cho pin năng lượng mặt trời dư thừa: Là lục địa đông dân thứ 2 thế giới, nhập khẩu tăng cấp số nhân, hàng ‘made in China’ phủ kín từ nhà dân đến nhà máy

Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ cho pin năng lượng mặt trời dư thừa: Là lục địa đông dân thứ 2 thế giới, nhập khẩu tăng cấp số nhân, hàng ‘made in China’ phủ kín từ nhà dân đến nhà máy

10:57 , 25/09/2025
81% thành viên LHQ công nhận Nhà nước Palestine: Điều này giúp Palestine ra sao?

81% thành viên LHQ công nhận Nhà nước Palestine: Điều này giúp Palestine ra sao?

10:18 , 25/09/2025
Bão Ragasa: Có uẩn khúc sau thảm họa vỡ hồ chắn, nước lũ ồ ạt ở Đài Loan - Trung Quốc?

Bão Ragasa: Có uẩn khúc sau thảm họa vỡ hồ chắn, nước lũ ồ ạt ở Đài Loan - Trung Quốc?

09:56 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên