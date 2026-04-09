Cận cảnh khu đất dự án công viên đầu tiên tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) là dự án đầu tư xây dựng công viên đầu tiên tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỉ đồng.
08-04-2026
Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.
Vị trí công viên tại bãi sông Hồng, thuộc phường Phú Thượng, ngay sát cầu Thăng Long.
Vị trí khu vực xây dựng công viên công cộng Phú Thượng
Hình ảnh phối cảnh công viên công cộng Phú Thượng. Ảnh: CĐT
Hiện khu vực quy hoạch công viên chủ yếu là đất nông nghiệp, bãi trung chuyển vật liệu.
Đây cũng là nơi diễn ra Lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12/2025.
Căn cứ Thông báo thu hồi đất của UBND phường, dự án tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích dự kiến khoảng khoảng 19,99 ha trên địa bàn phường Phú Thượng.
Kế hoạch thực hiện dự án được triển khai đồng bộ, trong đó công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được tiến hành từ tháng 3/2026; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến thực hiện từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026; tiến độ thu hồi đất hoàn thành trong Quý II/2026.
Theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, dự án được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm đầu tư xây dựng công viên công cộng theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan, hạ tầng đô thị khu vực.
Công viên được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía Bắc Thủ đô.
Theo Trần Hoàng
Báo Tiền Phong
