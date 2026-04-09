Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu đất dự án công viên đầu tiên tại Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo Trần Hoàng | 09-04-2026 - 08:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) là dự án đầu tư xây dựng công viên đầu tiên tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỉ đồng.

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Vị trí công viên tại bãi sông Hồng, thuộc phường Phú Thượng, ngay sát cầu Thăng Long.

Vị trí khu vực xây dựng công viên công cộng Phú Thượng

Hình ảnh phối cảnh công viên công cộng Phú Thượng. Ảnh: CĐT

Hiện khu vực quy hoạch công viên chủ yếu là đất nông nghiệp, bãi trung chuyển vật liệu.

Đây cũng là nơi diễn ra Lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12/2025.

Căn cứ Thông báo thu hồi đất của UBND phường, dự án tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích dự kiến khoảng khoảng 19,99 ha trên địa bàn phường Phú Thượng.

Kế hoạch thực hiện dự án được triển khai đồng bộ, trong đó công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được tiến hành từ tháng 3/2026; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến thực hiện từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026; tiến độ thu hồi đất hoàn thành trong Quý II/2026.

Theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, dự án được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm đầu tư xây dựng công viên công cộng theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan, hạ tầng đô thị khu vực.

Công viên được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ gia công cho Ford, Honda cho đến sự xuất hiện của thế hệ doanh nghiệp tỷ đô Vingroup, FPT, Hòa Phát…: Thấy gì về sự "lột xác" của kinh tế tư nhân Việt Nam?

Áp lực lớn của ngành dệt may

Nóng: Chủ tịch "tứ đại chaebol" nắm giữ nhiều tỷ USD của Hàn Quốc và lãnh đạo 200 DN sắp đến Việt Nam

08:00 , 09/04/2026
Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13

18:06 , 08/04/2026
Việt Nam có sự thay đổi lớn chưa từng có: Từ 4 năm chờ đợi nay chỉ cần 10 ngày để làm một việc

17:55 , 08/04/2026
Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng về hóa đơn điện tử, tất cả hộ kinh doanh cần biết

17:47 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên