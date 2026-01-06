Cận cảnh 'lá chắn sống' luyện tập, sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Tham gia đội hình sơ duyệt còn có Khối phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thuộc diện cảnh vệ. Đây là các phương tiện cấu hình cao, trang bị hiện đại, tích hợp nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng yêu cầu tác chiến và bảo vệ trong điều kiện phức tạp. Các phương tiện được trang bị các tính năng hiện đại. Ảnh: Đ.H.