Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh 'lá chắn sống' luyện tập, sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

06-01-2026 - 19:11 PM | Xã hội

Ngày 6/1, dưới tiết trời lạnh như cắt (13 độ), lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi sơ duyệt thể hiện khí thế chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh của lực lượng Công an nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Tham gia sơ duyệt, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có Khối sĩ quan bảo vệ tiếp cận, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đội ngũ sĩ quan bảo vệ tiếp cận được tuyển chọn đặc biệt nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cảnh vệ, kỹ năng xử lý tình huống phức tạp và khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò then chốt trong công tác bảo vệ yếu nhân và các sự kiện đối ngoại cấp cao.

Một trong những điểm nhấn tại buổi sơ duyệt là Khối sĩ quan Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin và các loại tội phạm nguy hiểm khác có thể xảy ra trên địa bàn bảo vệ.

Trung đoàn Đặc nhiệm Cảnh vệ, “quả đấm thép” bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Với phương châm hành động “Đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh vệ anh hùng.

Tham gia đội hình sơ duyệt còn có Khối phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thuộc diện cảnh vệ. Đây là các phương tiện cấu hình cao, trang bị hiện đại, tích hợp nhiều tính năng vượt trội, đáp ứng yêu cầu tác chiến và bảo vệ trong điều kiện phức tạp. Các phương tiện được trang bị các tính năng hiện đại. Ảnh: Đ.H.

Với tính cơ động cao, khả năng thực chiến tốt và mức độ chống đạn ở cấp độ cao nhất, đội hình xe nghiệp vụ giúp lực lượng Cảnh vệ chủ động, tự tin trong triển khai phương án, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đối tượng cảnh vệ tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Các lực lượng tại lễ sơ duyệt. Ảnh: Đ.H.

Những chiếc mô tô khủng hoạt động đa nhiệm, linh hoạt tại lễ sơ duyệt. Ảnh: H.Đ

Buổi sơ duyệt không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng về tổ chức, lực lượng và phương tiện, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Minh Đức - Hải Đường

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước

Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều tỉnh, thành xuất hiện mưa to

18:45 , 06/01/2026
Bắt giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải: Hành động bất thường của Trung tâm CTXH Hải Hà sau khi học viên tử vong

Bắt giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải: Hành động bất thường của Trung tâm CTXH Hải Hà sau khi học viên tử vong

18:08 , 06/01/2026
Từ tờ 100 USD, khám xét khẩn cấp, bắt Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa

Từ tờ 100 USD, khám xét khẩn cấp, bắt Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa

17:37 , 06/01/2026
Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run

Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run

17:18 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên