Cận cảnh 'lá chắn sống' luyện tập, sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng
Ngày 6/1, dưới tiết trời lạnh như cắt (13 độ), lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tham gia sơ duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiền Phong
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/can-canh-la-chan-song-luyen-tap-san-sang-xuat-quan-bao-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-post1810697.tpo