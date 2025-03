Cận cảnh nhan sắc hiện tại của mỹ nhân từng "đánh bại" Song Hye Kyo, Jisoo để trở thành "nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc"

Chae Soo Bin – cái tên gây bất ngờ lớn khi vượt qua Song Hye Kyo, Jisoo (BLACKPINK), Han So Hee và Suzy để dẫn đầu bảng bình chọn “Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024” do Kingchoice tổ chức – đang là tâm điểm chú ý của công chúng. Với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, cô không chỉ tỏa sáng trong When The Phone Rings mà còn khiến khán giả trầm trồ qua phong cách thời trang và những khoảnh khắc đời thường.

Cùng khám phá cận cảnh vẻ đẹp hiện tại của mỹ nhân này, từ gương mặt “nữ thần” đến những bí ẩn xoay quanh cô.

Nhan sắc hiện tại ở tuổi 30

Ở tuổi 30, Chae Soo Bin sở hữu nhan sắc nổi bật với làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim người đối diện.

Gần đây, tại fan meeting ở Macau ngày 29/03/2025 trong khuôn khổ 2025 Chae Soo Bin Asia Fan Meeting SOOBIN’s Shining Moments, cô xuất hiện với mái tóc uốn sóng nhẹ, makeup trong veo, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Những bức ảnh cận cảnh từ sự kiện được fan chia sẻ rầm rộ trên X, kèm theo lời khen: “Đây chính là lý do cô ấy được chọn là nữ diễn viên đẹp nhất".

Trước đó, ngày 26/03/2025, khi đặt chân đến Đài Loan để chuẩn bị cho fan meeting tiếp theo (dự kiến 11/04/2025), Chae Soo Bin diện váy cắt eo táo bạo, khoe đôi chân dài và vóc dáng thon gọn. Gương mặt thanh tú cùng thần thái rạng ngời của cô khiến truyền thông địa phương không ngớt lời ca ngợi.

Trong chiến dịch quảng bá mới nhất của Laura Mercier, nhan sắc Chae Soo Bin càng được tôn vinh qua những shoot hình cận cảnh, nơi cô khoe làn da căng bóng và đôi môi mọng đầy quyến rũ. Fan nhận xét: “Cô ấy đẹp tự nhiên đến mức không cần filter".

Danh hiệu “Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024” từng gây tranh cãi khi cô vượt qua các đối thủ nặng ký như Song Hye Kyo hay Jisoo. Nhiều người cho rằng cô chưa đủ tầm, nhưng người hâm mộ phản bác rằng vẻ đẹp không son phấn, đôi mắt biết nói và khí chất dịu dàng của cô trong When The Phone Rings chính là yếu tố chinh phục hàng triệu phiếu bầu.

Gu thời trang: Nâng tầm nhan sắc lên một tầm cao mới

Nhan sắc của Chae Soo Bin càng được tôn lên qua gu thời trang tinh tế. Trong When The Phone Rings, nhân vật Hong Hee Joo diện loạt trang phục thanh lịch như áo khoác lông trắng dài của YCH, cardigan cashmere từ Della Lana, hay váy đen điểm ruy băng trắng của GraceU, vừa sang trọng vừa hợp vai. Tờ InkiStyle nhận xét: “Cô ấy biến mọi bộ đồ thành điểm nhấn cho vẻ đẹp tự nhiên".

Ở đời thực, phong cách của cô cũng không kém phần ấn tượng. Vào ngày 25/3 vừa qua, loạt ảnh Chae Soo Bin xuất hiện tại sân bay để sang Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tham dự sự kiện Tory Burch đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Xuất hiện với áo khoác denim cargo barn kết hợp với váy tennis ngắn co giãn, túi xô mini bằng vải canvas phủ họa tiết T-monogram, và giày trainer Destiny, Chae Soo Bin nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Tại sự kiện của Tory Burch, Chae Soo Bin cũng ghi điểm khi diện váy màu ghi cắt eo khoe đường cong hoàn hảo kết hợp với thần thái tự tin khiến cô trở thành tâm điểm.

Phong cách đời thường của cô thường tối giản với áo len, quần jeans, nhưng luôn có điểm nhấn như phụ kiện tinh xảo hay cách phối màu hài hòa. Trong chiến dịch Laura Mercier, cô diện váy ôm sát, khoe nhan sắc rạng rỡ, chứng minh rằng thời trang là “vũ khí” giúp cô tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Gương mặt uy tín được nhiều nhãn hàng lựa chọn

Hiện tại, Chae Soo Bin đang đảm nhận vai trò đại sứ cho một số thương hiệu nổi bật, thể hiện sức hút của mình trong cả lĩnh vực thời trang, làm đẹp lẫn hoạt động xã hội.

