Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh những tập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ khiến 493 người mất hơn 181 tỷ đồng

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hà Nội, sáng 17/6, Công an TPHCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Các bị can liên quan vụ án bị công an bắt giữ.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can.

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Thủ đoạn 1 - Bán "sở hữu kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền: Các đối tượng lập công ty, mời người dân dự hội thảo nhận quà, voucher du lịch miễn phí rồi tư vấn mua các gói sở hữu kỳ nghỉ trị giá từ hàng trăm triệu đồng. Chúng đưa ra nhiều ưu đãi và hứa hẹn có thể chuyển nhượng để sinh lời, nhưng những cam kết này không được ghi trong hợp đồng và thực tế không thực hiện.

Thủ đoạn 2 - Môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ giả: Sau khi nắm được thông tin khách hàng đã mua kỳ nghỉ, các đối tượng lập công ty môi giới, hứa hẹn sang nhượng hoặc cho thuê hợp đồng với lợi nhuận rất cao. Chúng yêu cầu khách nộp thêm tiền đặt cọc, phí đảm bảo hoặc mua thêm hợp đồng mới rồi chiếm đoạt, không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết.

Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Ảnh: VTC News

Những tập hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết

Thay đổi từ 1/7/2026 mà người dân sử dụng VNeID cần biết Nổi bật

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung

Thi hành lệnh khám xét và khởi tố nguyên kế toán trưởng Mai Thị Dung Nổi bật

Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

Đi rút tiền bất ngờ thấy máy ATM "nhả" 38 triệu đồng, nam thanh niên lập tức tìm đến công an

23:06 , 17/06/2026
Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

Sự thật gây phẫn nộ: Không ai sang nhượng được kỳ nghỉ, tiền lừa được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân

22:35 , 17/06/2026
Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý công ty

Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý công ty

22:10 , 17/06/2026
Thủ đoạn lừa đảo bán kỳ nghỉ: Hợp đồng 200 triệu, được hứa mua lại 10 tỷ đồng

Thủ đoạn lừa đảo bán kỳ nghỉ: Hợp đồng 200 triệu, được hứa mua lại 10 tỷ đồng

21:53 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên